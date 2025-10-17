تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان موفق شد در هفته هفتم لیگ برتر باشگاه‌های ایران مقابل چادرملوی اردکان به برتری ارزشمند دو بر صفر دست پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم‌های گل‌گهر سیرجان و چادرملوی اردکان در هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان به مصاف یکدیگر رفتند.

قضاوت این بازی را «حسین امیدی» با کمک‌های «بهمن عبداللهی» و «رضا حیدری» بر عهده داشتند. دو تیم که در این فصل نتایج خوبی کسب کرده بودند، با انگیزه زیادی پا به زمین مسابقه گذاشتند تا با پیروزی در این دیدار به روند موفق خود ادامه دهند.

دقیقه ۱۱: ارسال کرنر از توماشوویچ با پرش بلند آرمان اکوان همراه شد و این بازیکن به زیبایی دروازه چادرملو‌ی اردکان را باز کرد.

دقیقه ۲۸: ارسال تند و تیز مهدی تیکدری به داخل محوطه جریمه با ضربه رضا جعفری تبدیل به گل دوم گل‌گهر شد.

دقیقه ۲+۴۵: صحنه مشکوک در محوطه جریمه گل‌گهر اتفاق افتاد که داور بعد از بازبینی صحنه اعلام کرد که آرنج رضا اسدی به صورت مهاجم چادرملوی اردکان برخورد کرده است و پنالتی اعلام شد، رضا محمودآبادی پشت توپ قرار گرفت، اما با واکنش گروسیان راه به دروازه پیدا نکرد و مهار شد.

با این پیروزی گل‌گهر ۱۲ امتیازی شد و به صورت موقت در صدرجدول قرار گرفت و چادر ملوی اردکان نیز ۸ امتیاز در جایگاه هفتم جدول قرار گرفت.

چادرملوی اردکان هفته آینده در ورزشگاه نصیری یزد میزبان خیبر خرم آباد خواهد بود.