پیشبینی میشود بیش از هفت هزار تن لوبیا از سه هزار و ۱۰۰ هکتار اراضی کشاورزی خمین برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خمین گفت: برداشت لوبیا از بیش از سه هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان آغاز شده است.
احمدرضا جعفری افزود: خمین به عنوان قطب تولید لوبیا در استان مرکزی، هر سال سهم قابل توجهی در تأمین نیاز بازارهای داخلی به این محصول دارد.
جعفری گفت: پیشبینی میشود در سال جاری بیش از هفت هزار تن انواع لوبیا از مزارع این شهرستان برداشت و روانه بازارهای مصرف شود.
مدیر جهاد کشاورزی خمین افزود: وجود ایستگاه تحقیقات لوبیا در این شهرستان و معرفی ارقام جدید و پربازده نقش مهمی در بهبود عملکرد و افزایش بهرهوری مزارع لوبیا داشته است.
جعفری با بیان اینکه شرایط اقلیمی مناسب و خاک حاصلخیز از عوامل موفقیت کشاورزان خمینی در کشت لوبیا است، گفت: حمایتهای فنی و آموزشی از کشاورزان و توسعه روشهای نوین آبیاری نیز در افزایش تولید این محصول مؤثر بوده است.