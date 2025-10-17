به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خمین گفت: برداشت لوبیا از بیش از سه هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان آغاز شده است.

احمدرضا جعفری افزود: خمین به عنوان قطب تولید لوبیا در استان مرکزی، هر سال سهم قابل توجهی در تأمین نیاز بازار‌های داخلی به این محصول دارد.

جعفری گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بیش از هفت هزار تن انواع لوبیا از مزارع این شهرستان برداشت و روانه بازار‌های مصرف شود.

مدیر جهاد کشاورزی خمین افزود: وجود ایستگاه تحقیقات لوبیا در این شهرستان و معرفی ارقام جدید و پربازده نقش مهمی در بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری مزارع لوبیا داشته است.

جعفری با بیان اینکه شرایط اقلیمی مناسب و خاک حاصلخیز از عوامل موفقیت کشاورزان خمینی در کشت لوبیا است، گفت: حمایت‌های فنی و آموزشی از کشاورزان و توسعه روش‌های نوین آبیاری نیز در افزایش تولید این محصول مؤثر بوده است.