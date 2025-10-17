صعود گل گهر به صدر جدول با برتری مقابل چادرملو

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم‌های فوتبال گل گهر و چادرملو در هفته هفتم لیگ برتر امروز جمعه ۲۵ مهر با قضاوت حسین امیدی و در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۲ بر صفر شاگردان مهدی تارتار در تیم گل گهر به پایان رسید.

بازی در نیمه اول متعادل آغاز شد و هر دو تیم در دقایق ابتدایی موقعیت‌هایی را داشتند که می‌توانستند گلزنی کنند. در دقیقه ۱۰ تیم گل گهر صاحب کرنر شد که توماشوویچ توپ را به محوطه جریمه چادرملو ارسال کرد و آرمان اکوان بالاتر از مدافعان حریف موفق شد با ضربه سر دروازه ادسون ماردن را باز کند تا حساب کار یک بر صفر به سود میزبان شود.

بازیکنان گل گهر پس از به ثمر رساندن گل اول حملات خود را افزایش دادند و در دقیقه ۲۸ روی نفوذ مهدی تیکدری نژاد از سمت راست به سمت دروازه چادرملو او با پاسی در عرض و زمینی رضا جعفری را صاحب موقعیت کرد و مهاجم گل گهر با یک ضربه موفق شد گل دوم را برای تیم خود به ثمر برساند.

در وقت‌های اضافه نیمه اول داور پس از بازبینی صحنه‌ای که در محوطه جریمه گل گهر رخ داد برای چادرملو پنالتی اعلام کرد و رضا محمودآبادی نتوانست توپ را تبدیل به گل کند و فرزین گروسیان توپ را در اختیار گرفت.

بازیکنان چادرملو در نیمه اول چند موقعیت خوب برای گلزنی داشتند که با واکنش فرزین گروسیان هیچکدام از آنها ثمری نداشت.

در نیمه دوم شاگردان سعید اخباری تلاش زیادی برای جبران گل‌های خورده انجام دادند که نتیجه‌ای به همراه نداشت و این بازی با برتری تیم گل گهر خاتمه یافت.

گل گهر با این پیروزی و یک بازی بیشتر در مقایسه با تراکتور با ۱۲ امتیاز صدرنشین شد و چادرملو ۸ امتیازی باقی ماند و نخستین شکست خود را در لیگ برتر فصل بیست و پنجم متحمل شد.

گروه داوری: حسین امیدی، بهمن عبدالهی، رضا حیدری و علی سام

VAR: احمد محمدی و مسعود حقیقی ناظر داوری: سیداحمد صالحی

ترکیب گل‌گهر سیرجان:

فرزین گروسیان - مسیح زاهدی - آرمان اکوان - نمانیا توماسویچ - مجید عیدی - پویا پورعلی - علیرضا علیزاده - نوید عاشوری - مهدی تیکدری - رضا جعفری و رضا اسدی

سرمربی: مهدی تارتار

ترکیب چادرملو اردکان:

ادسون ماردن، سعید محمدی فر، محمدرضا حسینی، سیروس صادقیان، هادی حبیبی نژاد، رضا محمود آبادی، علی طاهران، رنه بوبوی، سگوندو پورتوکاررو، علی خسروی و علی خدادای

سرمربی: سعید اخباری