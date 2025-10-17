به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ انتخابات نظام پزشکی در ۲۱۲ شعبه سراسر کشور برگزار شد.

دکتر محمد جمالیان رئیس هیئت نظارت بر نهمین انتخابات نظام پزشکی کشور در حاشیه بازدید از شعبه اخذ رای در اراک به خبرگزاری صداوسیما گفت: انتخابات نظام پزشکی در ۲۱۲ شعبه اخذ رای سراسر کشور به صورت تمام الکترونیک برگزار شد.

دکتر جمالیان افزود: تا ساعت ۱۷ بیشتر از ۶۸ هزار نفر از اعضای نظام پزشکی در انتخابات شرکت کردند و به داوطلبان منتخب خود در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، دارو سازی، مامایی و کارشناسان پروانه دار رای دادند.