به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ جانشین فرمانده سپاه ناحیه سیاهکل، گفت: این نمایشگاه در راستای مأموریت‌های بسیج و به‌منظور ارائه توانمندی‌ها و فعالیت‌های پایگاه‌های بسیج در قالب قرارگاه‌های مختلف و خدمات‌رسانی به مردم برگزار شده است..

سرهنگ پیروز نقوی گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه، نمایش دستاورد‌ها و فعالیت‌های یک ساله بسیجیان، تبادل تجربیات وانتقال الگو‌های موفق بین پایگاه‌ها است.

وی افزود: این نمایشگاه به مدت ۳ روز، در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان دایر است.

همچنین نمایشگاه طرح اسوه املش هم آغازبه کارکرد، فرمانده سپاه ناحیه املش گفت: نمایشگاه طرح اسوه، فرصتی برای معرفی الگو‌های ارزشمند و تبادل ایده و تجربه‌ها است و داستانی از همدلی و پشتکار را بیان می‌کند.

سرهنگ پاسدار علی مهدی پور فرمانده سپاه ناحیه املش گفت: در این نمایشگاه ۸ پایگاه مقاومت بسیج املش شرکت کرده بودند.

وی افزود: این نمایشگاه برای معرفی پایگاه‌ها وفعالیت آنها به مردم به مدت پنج روز، همه روزه درمصلاَی این شهرستان دایراست.