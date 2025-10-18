پخش زنده
نمایشگاه طرح اسوه بسیج با هدف نمایش دستاوردها و فعالیتهای یکساله بسیجیان در سیاهکل و املش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ جانشین فرمانده سپاه ناحیه سیاهکل، گفت: این نمایشگاه در راستای مأموریتهای بسیج و بهمنظور ارائه توانمندیها و فعالیتهای پایگاههای بسیج در قالب قرارگاههای مختلف و خدماترسانی به مردم برگزار شده است..
سرهنگ پیروز نقوی گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه، نمایش دستاوردها و فعالیتهای یک ساله بسیجیان، تبادل تجربیات وانتقال الگوهای موفق بین پایگاهها است.
وی افزود: این نمایشگاه به مدت ۳ روز، در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان دایر است.
همچنین نمایشگاه طرح اسوه املش هم آغازبه کارکرد، فرمانده سپاه ناحیه املش گفت: نمایشگاه طرح اسوه، فرصتی برای معرفی الگوهای ارزشمند و تبادل ایده و تجربهها است و داستانی از همدلی و پشتکار را بیان میکند.
سرهنگ پاسدار علی مهدی پور فرمانده سپاه ناحیه املش گفت: در این نمایشگاه ۸ پایگاه مقاومت بسیج املش شرکت کرده بودند.
وی افزود: این نمایشگاه برای معرفی پایگاهها وفعالیت آنها به مردم به مدت پنج روز، همه روزه درمصلاَی این شهرستان دایراست.