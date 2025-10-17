

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ روستای کندلوس مازندران در رقابت سال ۲۰۲۵ سازمان گردشگری ملل متحد در فهرست روستا‌های جهانی گردشگری معرفی شد، روستایی کخ نه‌تنها بازتابی از غنای فرهنگی و تنوع اقلیمی شمال، بلکه گواهی بر مسیر نوین کشور در حرکت به‌سوی گردشگری مسئولانه است.

کندلوس در دامنه رشته کوه البرز و در کنار دریای خزر واقع شده و بیش از ۴۰۰۰ سال قدمت دارد، روستایی که با دارا بودن طبیعت زیبا و روایت‌های فرهنگی خاص همچون داستان «مینا و پلنگ»، تبدیل به مقصدی جذاب برای گردشگران شده است

وجود بزرگترین موزه روستایی ایران با بیش از ۸۰۰۰ شی تاریخی و فرهنگی، مزرعه بزرگ گیاهان دارویی و کارخانه تولید محصولات بهداشتی و خوراکی از دیگر جاذبه‌های این روستاست که زندگی مردم را متحول کرده است.