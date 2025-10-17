کندلوس مسیر جدید گردشگری
با انتخاب روستای کندلوس به عنوان روستای جهانی هدف گردشگری ایجاد فرصتهای گردشگری بزرگ دور از دسترس نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
روستای کندلوس مازندران در رقابت سال ۲۰۲۵ سازمان گردشگری ملل متحد در فهرست روستاهای جهانی گردشگری معرفی شد، روستایی کخ نهتنها بازتابی از غنای فرهنگی و تنوع اقلیمی شمال، بلکه گواهی بر مسیر نوین کشور در حرکت بهسوی گردشگری مسئولانه است.
کندلوس در دامنه رشته کوه البرز و در کنار دریای خزر واقع شده و بیش از ۴۰۰۰ سال قدمت دارد، روستایی که با دارا بودن طبیعت زیبا و روایتهای فرهنگی خاص همچون داستان «مینا و پلنگ»، تبدیل به مقصدی جذاب برای گردشگران شده است
وجود بزرگترین موزه روستایی ایران با بیش از ۸۰۰۰ شی تاریخی و فرهنگی، مزرعه بزرگ گیاهان دارویی و کارخانه تولید محصولات بهداشتی و خوراکی از دیگر جاذبههای این روستاست که زندگی مردم را متحول کرده است.
سازمان گردشگری ملل متحد امروز روستای کندلوس را به عنوان یکی از روستاهای برتر گردشگری جهان ثبت کرد.
گزارش : زینب دیوارگر