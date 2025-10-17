پیروزی مقتدرانه تیم ملی گلبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا-اقیانوسیه
تیم ملی گلبال ایران در سومین دیدار خود از مسابقات قهرمانی آسیا-اقیانوسیه برابر تایلند به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی گلبال ایران در سومین دیدار خود از مسابقات قهرمانی آسیا-اقیانوسیه که در اسلامآباد پاکستان در حال برگزاری است، موفق شد با نتیجه ۵ بر ۱ تیم گلبال تایلند را شکست دهد.
این دیدار عصر روز جمعه ۲۵ مهر برگزار شد.
در این بازی، نعمت سر افراز با نمایش درخشان خود و به ثمر رساندن چهار گل در نیمه اول، نقش کلیدی در پیروزی تیم ایفا کرد. همچنین علیرضا باقری در نیمه دوم یک گل به ثمر رساند.
این رقابتها تا ۲۹ مهر ادامه دارد و در نهایت دو تیم برتر جواز حضور در رقابتهای جهانی را کسب خواهند کرد. تیم ملی گلبال ایران که دوره قبل قهرمان مسابقات آسیا-اقیانوسیه بود، با این پیروزیها امیدوار به تکرار این موفقیت است.
ایران فردا عصر شنبه به مصاف تیم گلبال عراق خواهد رفت.
با این نتیجه، ایران با سه پیروزی پیاپی صدرنشین گروه خود شد.