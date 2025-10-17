معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: این پروژه به طول ۱.۳ کیلومتر و با ارزش افزون بر ۷۰ میلیارد ریال در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ربانی گفت : این طرح از جمله طرح‌هایی است که در سفر استانی استاندار خراسان شمالی، به تصویب رسید.

وی افزود: جاده روستایی حصار – هنامه از مسیر‌های دارای ساکنان بومی و افراد توان‌خواه است که تا پیش از این به راه ایمن و مناسب دسترسی نداشتند و اجرای این پروژه گامی مؤثر در راستای تسهیل تردد، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان منطقه خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: عملیات خاکی و زیرسازی این پروژه به صورت امانی و با تلاش نیرو‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی انجام شده و اکنون عملیات اجرایی روکش آسفالت در دستور کار قرار گرفته است.

ربانی ادامه داد: با تکمیل این پروژه، علاوه بر افزایش ایمنی عبور و مرور و کاهش زمان سفر، امکان دسترسی آسان‌تر اهالی به خدمات آموزشی، درمانی و کشاورزی فراهم می‌شود که از اهداف اصلی توسعه راه‌های روستایی در استان است.

وی در پایان تأکید کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی با تکیه بر توان داخلی و استفاده از ظرفیت‌های امانی، اجرای پروژه‌های عمرانی در مناطق کم‌برخوردار را با جدیت دنبال می‌کند تا گام‌های مؤثری در راستای عدالت عمرانی و توسعه پایدار روستایی برداشته شود.