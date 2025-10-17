سقوط یک دستگاه مینی بوس به دره‌ در شهرستان گلبهار، یک کشته و ۱۹مصدوم برجا گذاشت.

یک کشته و ۱۹ مصدوم در حادثه سقوط مینی‌بوس به دره در گلبهار

یک کشته و ۱۹ مصدوم در حادثه سقوط مینی‌بوس به دره در گلبهار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ،مدیر روابط‌عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این حادثه ساعت ۱۶ امروز در محدوده روستای فریزی گلبهار روی داد و پنج دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شدند.

محمد علیشاهی افزود: در این حادثه یک نفر جان باخت و ۱۹ نفر مصدوم این حادثه نیز به مراکز درمانی در چناران و بیمارستان های طالقانی و ولایت اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: امداد رسانی در این حادثه با کمک هلال احمر و نیروی انتظامی صورت گرفته است.

کارشناسان پلیس در حال بررسی علت وقوع حادثه هستند.