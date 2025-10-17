

به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران در نشست شورای کشاورزی با بیان اینکه خسارات ناشی از آفات در باغ‌های مرکبات استان امسال با برگزاری رزمایش‌ها و اقدامات تخصصی کاهش یافته است، گفت: آفت مگس میوه مدیترانه‌ای که سال‌های گذشته به حجم زیادی از محصولات کشاروزی خسارت وارد می‌کرد امسال در سطح محدودی مشاهده شد.

مومنی افزود: کیفیت مرکبات مازندران امسال در مقایسه با سال‌های گذشته مطلوب‌تر است.





او با بیان اینکه فصل برداشت پرتقال از آبان آغاز می‌شود، به باغداران توصیه کرد که میوه را در زمان رسیدن به قند کامل برداشت کنند.





رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر ضرورت شناسنامه‌دار شدن محصولات برای توسعه صادرات تأکید کرد و گفت: ۱۵۴ محموله کیوی به وزن سه هزار و ۳۲۰ تن و ۸۴ محموله نارنگی به وزن یک هزار و ۶۷۲ تن به خارج از کشور صادر شده است