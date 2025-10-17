به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دستگاه پیشرفته سی‌تی‌اسکن ۱۶ اسلایس شرکت «سیمِنس» به‌منظور ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی، در بیمارستان والفجر تفرش با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی بهره‌برداری شد.

این دستگاه از به‌روزترین تجهیزات تصویربرداری پزشکی محسوب می‌شود و با راه‌اندازی آن، دقت و سرعت در تشخیص انواع بیماری‌ها، به‌ویژه بیماری‌های مغزی، ریوی و داخلی در شهرستان تفرش به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

دستگاه سی‌تی‌اسکن بیمارستان والفجر تفرش با همت خیرین سلامت، زنده‌یاد سرهنگ ابوالفضل حاج‌محمدی و زنده‌یاد دکتر عارفه دانشی و با پیگیری مسئولان شهرستان و دانشگاه علوم پزشکی اراک تأمین و راه‌اندازی شده است.