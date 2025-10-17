کاهش محبوبیت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در همه ایالت‌های آن کشور، حتی گزارشگران شبکه "فاکس نیوز" را که حامی وی هستند، نگران کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تارنمای روزنامه ایندیپندنت با درج این مطلب نوشت: روزنامه نیوزویک، چهارشنبه این هفته نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که براساس آن محبوبیت دونالد ترامپ در همه ایالت‌های آمریکا کم شده است.

به نوشته ایندیپندنت، شبکه "فاکس نیوز" در آمریکا، مروج افکار راست افراطی و از حامیان اصلی دونالد ترامپ است، اما همین شبکه نیز از نتایج نظرسنجی اخیر نگران شده است.

ایندیپندنت به نقل از گزارش نظرسنجی موسسه "مورنینگ کانسولت" نوشت: محبوبیت ترامپ در ایالت‌های آمریکا منفی شده است مثلا در پنسیلوانیا ۲-، در میشیگان ۵-، در ویسکانسین ۸-، آریزونا ۲-، جورجیا ۱-، نوادا ۳- و شمال کارولینا ۳- شده است.

ایندیپندنت افزود: " چارلز گاسپارینو" ، دبیر مشاغل در فاکس نیوز می‌گوید این نتایج برای کاخ سفید ترسناک است.

این روزنامه نوشت: دونالد ترامپ که حتی نظر حامیانی همچون " چارلز گاسپارینو" را نمی‌پذیرد مدعی است در دوران ریاست جمهوری اش، اقتصاد آمریکا رو به شکوفایی است در حالی که بهای کالا‌ها در آن کشور، ۷۵ درصد افزایش یافته است.

در نظر سنجی‌های گذشته در انگلیس نیز ترامپ یکی از چهره‌های منفور در این کشور بود و ماه گذشته و هنگام سفرش به انگلیس یکی از بزرگترین تظاهرات ضد یک رئیس جمهور علیه ترامپ در لندن شکل گرفت.