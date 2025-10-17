کسب نخستین نشان طلای چهارمحال و بختیاری در المپیاد استعداد‌های برتر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، تیم ریکرو بانوان استان در مسابقات استعداد‌های برتر تیراندازی با کمان کشور مقام اول را کسب کردند.

تیم ریکرو بانوان با ترکیب خانم‌هافاطمه زهرا محمدی،ستایش نعمتی،مهرسا درخشان از چهارمحال و بختیاریدر مرحله اول ۱/۸ تیمی با نتیجه ۶ بر صفر لرستان را شکست داده و به مرحله۱/۴ صعود کردن و در مرحله ۱/۴ با نتیجه ۶ بر صفر قزوین را شکست دادند.

مرحله نیمه نهایی با حضور ۴ تیم و با نتیجه ۶ بر صفر همدان میزبان‌مسابقات را شکست داده و به مرحله نهایی راه یافتند

که در پایان مسابقات تیمی با نتیجه ۴- ۴ با استان مرکزی برابر شدند که در مرحله تیر طلایی امتیاز لازم را کسب کرده و مقام اول این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.