به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مجموعه ورزشی خیرساز عباس کربلایی در نیم‌ور محلات با حضور استاندار مرکزی افتتاح شد.

این مجموعه ورزشی که توسط خیر علاقه‌مند به ورزش، در نیم‌ور احداث شده از سالن‌های رشته‌های ورزشی والیبال، کشتی، تنیس روی میز، بیلیارد، شطرنج و همچنین سالن ماساژ و باشگاه کودک تشکیل شده است.

بازدید استاندار مرکزی از پروژه هتل آریای محلات

هتل آریای محلات با زیربنایی بیش از ۱۴ هزار متر مربع و ۵۸ اتاق و سوئیت در ۱۱ طبقه طراحی شده است.

پروژه تفریحی ورزشی پارک آبی نیم‌ور با سرمایه‌گذاری در زمینی به مساحت ۸ هزار مترمربع در شهر نیم‌ور در حال احداث است.

این مجموعه شامل یک پارک آبی مدرن بوده و در کنار آن، استخر شنا، سالن بولینگ و بیلیارد نیز برای استفاده شهروندان و گردشگران پیش‌بینی شده است.