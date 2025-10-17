پخش زنده
فرماندار زارچ: حال عمومی کودک مورد حمله سگ رضایتبخش است و خدمات درمانی لازم با همکاری مجموعههای مرتبط بهصورت کامل ارائه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، پرویزی گفت: بر اساس پیگیری تلفنی انجامشده با خانواده این کودک، خوشبختانه وضعیت جسمی وی مطلوب گزارش شده و روند درمانی بدون مشکل ادامه دارد.
وی افزود:، بنا بر اظهار خانواده، سگی که موجب این حادثه شده، سگ صاحبدار بوده و جزو سگهای ولگرد محسوب نمیشود.
فرماندار زارچ با اشاره به اقدامات انجامشده برای کنترل جمعیت سگهای ولگرد گفت: «در ششماهه نخست سال جاری بیش از ۳۱۰ قلاده سگ ولگرد در سطح شهرستان جمعآوری و به کمپ نگهداری سگها در شهرستان یزد منتقل شدهاند.»
وی ادامه داد: «همچنین تاکنون بیش از ۱۱۰ مورد واکسیناسیون و شناسایی سگهای صاحبدار انجام شده و هیچ محدودیتی برای واکسیناسیون حیوانات خانگی در سطح شهرستان وجود ندارد. شهروندان میتوانند با هماهنگی دامپزشکی شهرستان نسبت به واکسیناسیون و شناسایی حیوانات خود اقدام کنند.»
فرماندار زارچ گفت: هماهنگی میان شهرداری، شبکه دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاههای اجرایی شهرستان در زمینه کنترل حیوانات بلاصاحب برقرار است و پیمانکار مربوط نیز بر اساس قرارداد منعقدشده، عملیات جمعآوری و انتقال سگهای ولگرد را اجرا میکند.
پرویزی با اشاره به نقش شهروندان در کنترل این موضوع تأکید کرد: «از مردم خواهشمندیم از تغذیه و پناه دادن به سگهای ولگرد خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با شمارههای ۵۲۷۵۵۰۳ یا ۱۲۵ (آتشنشانی) بهصورت شبانهروزی اطلاع دهند تا اقدام لازم انجام شود.»
در پی حمله سگهای ولگرد به پسر بچه ۱۰ ساله در منطقه چرخاب زارچ، بار دیگر موضوع کنترل جمعیت سگهای رهاشده به یکی از دغدغههای جدی شهروندان تبدیل شده است.