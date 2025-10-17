انسجام ملي، اقتدار، مقاومت و هوشياري رمز موفقيت در برابر دشمنان ايران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه زاهدان با تاکيد بر تقويت روز افزون توانمنديهاي نظامي و اقتصادي کشورمان گفت : دشمنان ملت ايران، مذاکره را راهي براي تسليم مي خواهند نه براي توافق فکری ندارند.

آیت الله محامی ادامه داد: اگردشمن نقض پیمان درعین مذاکره کرد حکم جهاد برما واجب است .

خطیب نمازجمعه با اشاره به این مطلب که جمهوری اسلامی ایران ازبدو پیروزی انقلاب همواره اهل مذاکره وگفتگو با همه کشورها بجز رژیم اسرائیل بوده است گفت: دشمنان ملت ایران خصوصا آمریکا درطول مذاکرات نشان داده که آنها موضوع مذاکره را برای تفاهم نمی خواهند بلکه برای تسلیم می خواهند. آیت الله محامی موضوع انرژی هسته ای وتوان موشکی را ازمولفه های عزت وقدرت ملت ایران دانست و گفت: دشمنان ملت ایران ودرراس آنها آمریکا باوجود تحریم‌های ظالمانه در وسط میزمذاکر جنگ را برعلیه ملت ما آغازکرد. وی درپایان خطبه های نماز جمعه ضرورت مقاومت وهوشیاری دربرابر دشمنان ملت ایران را موردتاکیدقرارداد.