به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: پویش "دودوتا یادت نره" با هدف ارتقای بهداشتی دهان و دندان در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی در حال اجراست.
دکتر حسین معصومی اصل افزود: یکی از اصلیترین راههای پیشگیری از بیماری ها، توجه به سلامت و بهداشت دهان و دندان است که باید جدی گرفته شود.
وی افزود: فلوراید تراپی و جشن دندان ۶ از برنامههای این پویش ملی در ساوه است.
پویش ملی دو دوتا یادت نره همزمان در سراسر کشور از ۱۹ لغایت ۲۴ مهرماه در مدارس مقطع ابتدایی در حال اجراست.