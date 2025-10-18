به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مینو محرز نسبت به آنفلوآنزای جدیدی به نام آنفلوآنزا تایپ A هشدار داد.

وی اظهار کرد: امسال آنفلوآنزای جدیدی به نام آنفلوآنزا تایپ A آمده است؛ این آنفلوآنزا در کشور‌هایی مانند استرالیا که زمستان را گذرانده‌اند، دیده شده؛ بنابراین با خنک شدن هوا به دیگر نقاط دنیا خواهد رسید.

محرز افزود: واکسن‌های موجود آنفلوآنزا هم این نوع جدید آنفولانزا را کاملا پوشش نمی‌دهد و فقط آن را خفیف‌تر می‌کند.

محرز ادامه داد: هنوز گزارشی از ورود این ویروس به ایران و کشور‌های همسایه داده نشده است؛ اما منتظر هستیم که این اتفاق بیفتد؛ چون هر جا که هوا خنک شود این ویروس فعال خواهد شد.

وی تشریح کرد: تزریق واکسن آنفلوآنزا، حفظ فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک، و شست و شوی دست، شیوع آن را کمتر می‌کند.

محرز اضافه کرد: این ویروس کشنده نیست؛ اما نوع شدیدی از آنفلوآنزا است و آنفلوآنزا گاهی می‌تواند از کووید خطرناک‌تر باشد.