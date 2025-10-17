به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، دبیر هیات کشتی گیلان با بیان اینکه هومن محمدیان یکی از کشتی‌گیران استان عصر چهارشنبه حین تمرین در پایگاه قهرمانی کشتی رجایی در شهر رشت دچار عارضه قلبی شد گفت: نیرو‌های امدادی وی را با آمبولانس به بیمارستان حشمت رشت منتقل کردند.

وحید فرح پور افزود: این کشتی گیر در بیمارستان بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست داد.

وی گفت: روز گذشته پیکر هومن محمدیان جوان کشتی گیر در روستای علی سرای سیاهمزگی شفت به خاک سپرده شد.