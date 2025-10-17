پخش زنده
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: صادرات محصولاتی همچون کیوی به هند و فیلیپین و پسته به اروپا نشان از فراهم شدن بستر مناسب صادرات در بخش کشاورزی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا طلایی در نشست با مدیران تشکل ها، تعاونیها و روسای ادارات تعاونی روستایی استان آذربایجان شرقی از افزایش ۳۵ درصدی صادرات محصولات کشاورزی خبر داد و افزود: نگاه وزیر جهاد کشاورزی، نگاهی تشکلمحور است و همواره در ساماندهی قوانین و تقویت تعاونیها تلاش میکند.
وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور افزود: در این شرایط دشوار، دولت با تعهدی سنگین برای تحقق رشد اقتصادی و حفظ امنیت غذایی کشور وارد عمل شد و با فرماندهی دقیق وزارت جهاد کشاورزی، توانست آشفتگیهای احتمالی در حوزه تأمین غذا را خنثی کند.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: با نظم و انضباط مالی و مدیریتی، بیش از یک میلیارد دلار صرفهجویی ارزی در این وزارتخانه محقق شده است.
محمدرضا طلایی به تشکیل اتاق اصناف کشاورزی نیز اشاره کرد و افزود: این قانون ۶ سال به دلیل برخی مشکلات اجرایی بر زمین مانده بود که سرانجام در بهمنماه اتاق اصناف تشکیل و در اسفندماه نهایی شد. این اقدام میتواند تحول بزرگی در بخش کشاورزی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی یک شرکت دولتی است که فعالیتهایش با بخش خصوصی گره خورده است، گفت: وظیفه اصلی ما نظارت، شبکهسازی و تقویت ارتباط میان تعاونیهاست. در حال حاضر ۸۸۰۰ تشکل بخش کشاورزی در کشور فعال هستند که این خود یک ظرفیت بزرگ ملی است.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تأکید بر اهمیت تعاونیهای تولیدی افزود: وظیفه ما در حوزه تولید بذر، کود و برنامهریزی منابع برای یکجا کشتی است و باید به سمت تشکیل شرکتهای سهامی زراعی حرکت کنیم.
محمدرضا طلایی با اشاره به حل مشکلات قدیمی در بخش نهادهها گفت: مشکل تأمین کود اوره با اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار حل شد و تلاش میکنیم این منابع به شبکه بازگردد. همچنین تلاش داریم مشکلات نقدینگی نیز کاهش یابد.
وی گفت: مشکل اصلی در این حوزه مربوط به تخصیص ارز است، اما با تدبیر و برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی، بخش زیادی از بحران حل شده و با همکاری و همراهی همه فعالان بخش کشاورزی، این موضوع نیز به طور کامل رفع خواهد شد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وظایف مهم تعاون روستایی است، اعلام کرد: امسال در حوزه سیبزمینی، پیاز، گوجهفرنگی، خرما و میوه شب عید، مسئولیت تنظیم بازار با تعاون روستایی است.
طلایی با بیان اینکه امسال ذخیرهسازی سیبزمینی و پیاز آغاز شده و سهمیه استان آذربایجان شرقی نیز ابلاغ شده است. گفت: پارسال استان عملکرد موفقی در تنظیم بازار میوه شب عید داشت و امسال باید زودتر نسبت به خرید از کشاورزان اقدام کنیم تا سود حاصل به دست کشاورزان برسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه اجرای موفق برنامههای تولید اقتصادی بدون همکاری این شبکه ممکن نیست، از اجرای طرح تحول و ساماندهی تعاون روستایی در آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: این طرح با مشارکت اساتید دانشگاه، شرکتهای دانشبنیان و نخبگان بخش تعاون روستایی در حال اجراست.
شهرام شفیعی گفت: تاکنون ۱۰ چالش اساسی در حوزه تعاون روستایی استان شناسایی شده و بر همین اساس هشت راهبرد اصلی برای رفع این چالشها تدوین و برای هر یک پیشنهادهای اجرایی ارائه شده است.
وی با اشاره به اینکه این طرح بهصورت پایلوت در آذربایجان شرقی اجرا میشود و در صورت موفقیت، قابلیت تعمیم در سطح ملی را دارد، خاطرنشان کرد: هدف ما ساماندهی تشکلهای صنفی، توانمندسازی سرمایه انسانی و بازنگری در شیوههای ترویجی فعلی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به اهمیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی اعلام کرد: تمهیدات لازم برای تأمین و ذخیرهسازی میوه شب عید از هماکنون آغاز شده است. سیب درختی، سیب صنعتی، سیبزمینی و خرما از جمله محصولات مهمی هستند که باید برای آنها برنامهریزی دقیقتری صورت گیرد تا هم بازار تنظیم شود و هم سود واقعی به کشاورزان برسد.
شفیعی با بیان اینکه استان آذربایجان شرقی دارای ۳۷۷ هکتار گلخانه است و با تولید انواع محصولات گلخانهای از جمله سبزی و صیفی در محیطهای کنترلشده، رتبه نخست کشور را در توسعه این بخش به خود اختصاص داده است، گفت: ایجاد بیش از ۶۰۰ هکتار گلخانه نیز هدف گذاری شده است.
وی گفت: در استان آذربایجان شرقی سالانه پنج میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید میشود و این استان در فرآوری محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی دارای جایگاه خاصی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با اشاره به چالشهای جدی منابع آبی و تغییرات اقلیمی افزود :وضعیت منابع آبی استان نگرانکننده است و فرونشست زمین در دشتها به یکی از تهدیدهای اصلی تبدیل شده است و باید با بهرهگیری از فناوریهای نوین، بهرهوری را افزایش دهیم.
شفیعی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه تکالیف سنگینی از جمله خودکفایی ۹۰ درصدی محصولات اساسی بر عهده بخش کشاورزی گذاشته شده است؛ گفت: تحقق این اهداف بدون استفاده از فناوری نوین و افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی ممکن نیست.
وی با اشاره به نقش کلیدی تعاون روستایی در اقتصاد کشاورزی استان گفت: تعاون روستایی یکی از پایههای اصلی توسعه کشاورزی است و در تأمین نهادهها، بازرگانی محصولات اساسی و شبکهسازی میان تولیدکنندگان نقش اساسی دارد.
مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی هم گفت: در استان ۴۸۲ تشکل و شرکت تعاونی، هشت اتحادیه فعال کشاورزی، روستایی و تولید، ۱۶ اتحادیه شهرستانی و ۲۱ اتاق اصناف کشاورزی مشغول فعالیت هستند و تعداد ۴۰۰ هزار نفر عضو این تشکلها هستند.
اکبر رنجگران در تشریح عملکرد اقتصادی سازمان گفت: در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به رغم بروز خشکسالی و سرمازدگی، میزان خرید تضمینی گندم مباشرتی به ۵۳ هزار و ۸۰۶ تن رسید.
وی همچنین از توزیع ۷۶۵ تن میوه شب عید و خرما، تأمین و توزیع ۲۵ هزار و ۸۶۹ لیتر سموم شیمیایی و خرید ۱۱ هزار و ۵۷ تن شیر خام در مراکز جمعآوری شیر خبر داد.
به گفته مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی تاکنون ۳۲۲۹ پروانه کسب کشاورزی در سطح استان صادر شده وطرحهای توسعهای متعددی در حال اجرا است.
اکبر رنجگران با اشاره به طرح روستا بازار گفت: ۲۴ روستا بازار تا دهه فجر امسال تکمیل میشود و از این پروژهها، ۱۱ واحد، در مرحله ۱۰۰ درصدی و آماده افتتاح هستند.
وی افزود: برای حمایت از بخش دام و گوشت قرمز، شهرستانهای سراب، مرند و تبریز به سردخانههای مجهز تجهیز شدهاند تا مشکل نگهداری و توزیع گوشت قرمز در استان برطرف شود.
مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی گفت: سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی با تکیه بر ظرفیتهای تشکلهای مردمی، در مسیر تقویت اقتصاد روستایی، پایداری تولید و افزایش رفاه کشاورزان گام برمیدارد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جریان سفر به آذربایجان شرقی از روستابازار تبریز دیدن و در هفتمین جشنواره سیر تیمورلو شرکت کرد.
بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات محصولات کشاورزی از کشورمان در سال ۱۴۰۳ با ۲۹ درصد افزایش به رقم ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید.
در حالی که به گفته روحالله لطیفی سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳، ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تن محصولات دامی، کشاورزی، زراعی و غذایی به ارزش ۷ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار از ایران به کشورهای مختلف صادر شده است که رشد ۳۵ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۲ نشان میدهد.