به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سالار آقاپور، فوق ستاره تیم ملی فوتسال کشورمان که جایزه برترین فوتسالیست آسیا در سال ۲۰۲۵ را از آن خود کرده بود، در سفر به قم، به مسجد مقدس جمکران مشرف شد و جایزه خود را به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم کرد.

جایزه بازیکن سال آسیا که آقاپور کسب کرده قرار است در موزه آستان قدس رضوی نگهداری شود.

آقاپور در حالی عنوان مرد سال فوتسال آسیا را از آن خود کرد که با ۲۴ سال سن، جوانترین فوتسالیست ایرانی است که به این افتخار می‌رسد.

وی در فصل گذشته لیگ برتر فوتسال، عضو تیم گهرزمین بود.