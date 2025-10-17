به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ وزارت بازرگانی چین روز جمعه ۲۵ مهرماه، گزارش «وضعیت انجام تعهدات آمریکا تحت مقررات سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۲۵» را منتشر و به تشریح جزئیات مرتبط با آن پرداخت.

بر اساس تازه‌ترین گزارش وزارت بارزگانی چین از زمان انتشار گزارش سال ۲۰۲۴ تاکنون، آمریکا با نادیده گرفتن انتظارات اعضای سازمان تجارت جهانی به مسیر مغایر با مقررات و تعهدات این ادامه داده و اقدامات یکجانبه‌گرایانه خود را تشدید کرده است.

این گزارش می‌افزاید: دراین بازه زمانی آمریکا بار‌ها و بار‌ها سیاست‌های تبعیض‌آمیز اعمال نموده و با وضع «تعرفه‌های متقابل» و آغاز جنگ تجاری جهانی، حقوق مشروع کشور‌ها را به شدت نقض، مقررات سازمان تجارت جهانی را به طور جدی زیر پا گذاشته و نظام تجارت چندجانبه مبتنی بر قواعد را به شدت تضعیف کرده است.

وزارت بازرگانی چین در گزارش سال ۲۰۲۵ خود نیز بار دیگر نگرانی عمیق خود را نسبت به سیاست‌ها و اقدامات مرتبط آمریکا ابراز کرده است.

براساس گزارش منتشر شده نظام تجارت چند جانبه در حال حاضر با چالش‌های بزرگی رو‌به‌رو است و چین امیدوار است با انتشار گزارش سال ۲۰۲۵ آمریکا را ترغیب کند تا به موقع اقدامات اشتباه خود را اصلاح کند، به طور مؤثر به مقررات سازمان تجارت جهانی پایبند بماند، تعهدات لازم‌الاجرای خود را به عنوان یک عضو مسئول انجام دهد و هرچه سریع‌تر اقدامات مغایر با مقررات از جمله «تعرفه‌های متقابل» را لغو کند.

چین از سال ۲۰۲۳ با ارزیابی عینی از عملکرد آمریکا در انجام تعهداتش تحت مقررات سازمان تجارت جهانی، به طور پیوسته گزارش‌های سالانه‌ای در مورد وضعیت انجام تعهدات آمریکا منتشر کرده است تا نگرانی‌های خود را در مورد سیاست‌ها و اقدامات آمریکا از جمله تضعیف نظام تجارت چندجانبه، اعمال زورگیری تجاری، اجرای معیار‌های دوگانه در سیاست‌های صنعتی و مختل کردن زنجیره تأمین و زنجیره صنعتی جهانی ابراز کند.