به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های کسب سهمیه قهرمانی جهان امروز جمعه با حضور ۵۴۹ کاراته‌کا از سراسر جهان در سالن «پیر دو کوبرتن» شهر پاریس و با برگزاری رقابت‌های کاتای انفرادی آغاز شد.

از تیم اعزامی کشورمان دو کاراته کا در رقابت‌های امروز به مصاف رقبای خود رفتند و در نهایت فاطمه صادقی موفق شد تا در آخرین میدان پیش از رقابت‌های جهانی، جواز حضور در این رویداد معتبر را کسب کند.

صادقی در مرحله مقدماتی با سه پیروزی متوالی برابر کاتارو‌هایی از کره‌جنوبی، مونته‌نگرو و اتریش مقتدرانه از گروه خود صعود کرد و در مرحله حذفی هم برابر «خوب هوسان» از چین تایپه پیروز شد و با صعود به مرحله بعد سهمیه جهانی خود را تثبیت کرد.

در بخش مردان محمدصدرا شیدزی، حریفانی از پورتوریکو، سنگال و اتریش را پشت سر گذاشت و به عنوان نفر نخست گروه راهی مرحله حذفی شد، اما در این مرحله برابر «جور اسلوگا» از اسلواکی باخت و حذف شد تا سهمیه جهانی مصر را از دست بدهد.