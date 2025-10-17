به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان نطنز در حاشیه بازدید معاون توسعه و منابع انسانی وزارت بهداشت و درمان از بیمارستان‌های خاتم الانبیاء نطنز و فاطمیه بادورد گفت: این شهرستان با وجود آنکه به دلیل قرار گیری در حاشیه یکی از شاهراه‌های اصلی کشور با تصادفات جاده‌ای متعدد مواجه است، کمبود امکانات اورژانس در آن به معضلی بزرگ تبدیل است.

محمد کیهانی با اشاره به کمبود پزشک متخصص در این شهرستان افزود: نبود نیرو‌های تخصصی در حوزه درمان، شهروندان را ناچار به مراجعه به بیمارستان‌های شهرستان‌های مجاور کرده است.

وی گفت: هرچند دولت با مشکلاتی شامل انباشت بدهی‌های بیمارستان‌ها، افزایش نرخ ارز، تحریم‌های سنگین و دشواری در تأمین تجهیزات پزشکی روبه رو است، با این حال، انتظار می‌رود شهرستان‌هایی مانند نطنز نیز از حداقل‌های امکانات درمانی لازم برخوردار باشند.