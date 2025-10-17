معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: مردم آذرشهر و تیمورلو الگویی از کشاورزی مقاوم و اقتصادی پویا ارائه داده‌اند.

جشنواره سیر تیمورلو، الگویی از کشاورزی مقاوم و اقتصادی پویا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا طلایی در جشنواره سیر تیمورلو با اشاره به نقش مردم آذرشهر در برندسازی سیر در سطح ملی و جهانی گفت: آذرشهر و تیمورلو نه‌تنها تأمین‌کنندگان امنیت غذایی کشورند، بلکه با ایثار، تلاش و عشق به سرزمین، الگویی از کشاورزی مقاوم و اقتصادی پویا ارائه داده‌اند.

وی با تأکید بر جایگاه کشاورزی در استان گفت: آذربایجان‌شرقی هرچند صنعتی خوانده می‌شود، اما ریشه و پایه صنعتش نیز کشاورزی است. هیچ‌کس نتوانسته همچون مردم تیمورلو محصولی را این‌چنین برندسازی کند و این خود شاهکاری مردمی است. شما تأمین‌کنندگان امنیت غذایی کشور هستید و حتی در جنگ ۱۲ روزه، سربلند شدید. ایثار و تلاش شما و عشقتان به رهبری مایه این دفاع بوده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رشد اقتصادی منطقه افزود: پارسال صادرات سیر ۳۵ درصد افزایش و واردات ۲۵ درصد کاهش یافت. با وجود خشکسالی‌ها و کم‌بارانی، نتایج بسیار خوبی در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته ثبت شد. یکی از چالش‌های جدی پارسال ، موضوع سیب صنعتی بود که خوشبختانه امسال حل شده و به ارزآوری منجر شده است.

محمدرضا طلایی با اشاره به طرح ایجاد شهرک سیر گفت: این اقدام ارزشمند موجب کاهش هزینه‌ها و توسعه اقتصادی می‌شود. دولت بخشی از اعتبارات تنظیم بازار را اختصاص داده و صنایع فرآوری نیز در این مسیر همراه خواهند بود. موضوع سردخانه‌ها از ضرورت‌های اصلی تنظیم بازار است که پیگیری و برطرف خواهد شد. همچنین مشکلات مردم را منتقل خواهم کرد تا در سطح ملی مورد رسیدگی قرار گیرد.

مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی هم در این مراسم به وضعیت کشاورزی استان، گفت: با توجه به شرایط آبی موجود و مدیریت منابع آبی، نیاز است تا نمایندگان محترم مجلس همچنان در کنار کشاورزان و تولیدکنندگان عزیز قرار داشته و از حقوق این عزیزان دفاع کنند.