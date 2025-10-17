پخش زنده
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: مردم آذرشهر و تیمورلو الگویی از کشاورزی مقاوم و اقتصادی پویا ارائه دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا طلایی در جشنواره سیر تیمورلو با اشاره به نقش مردم آذرشهر در برندسازی سیر در سطح ملی و جهانی گفت: آذرشهر و تیمورلو نهتنها تأمینکنندگان امنیت غذایی کشورند، بلکه با ایثار، تلاش و عشق به سرزمین، الگویی از کشاورزی مقاوم و اقتصادی پویا ارائه دادهاند.
وی با تأکید بر جایگاه کشاورزی در استان گفت: آذربایجانشرقی هرچند صنعتی خوانده میشود، اما ریشه و پایه صنعتش نیز کشاورزی است. هیچکس نتوانسته همچون مردم تیمورلو محصولی را اینچنین برندسازی کند و این خود شاهکاری مردمی است. شما تأمینکنندگان امنیت غذایی کشور هستید و حتی در جنگ ۱۲ روزه، سربلند شدید. ایثار و تلاش شما و عشقتان به رهبری مایه این دفاع بوده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رشد اقتصادی منطقه افزود: پارسال صادرات سیر ۳۵ درصد افزایش و واردات ۲۵ درصد کاهش یافت. با وجود خشکسالیها و کمبارانی، نتایج بسیار خوبی در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته ثبت شد. یکی از چالشهای جدی پارسال ، موضوع سیب صنعتی بود که خوشبختانه امسال حل شده و به ارزآوری منجر شده است.
محمدرضا طلایی با اشاره به طرح ایجاد شهرک سیر گفت: این اقدام ارزشمند موجب کاهش هزینهها و توسعه اقتصادی میشود. دولت بخشی از اعتبارات تنظیم بازار را اختصاص داده و صنایع فرآوری نیز در این مسیر همراه خواهند بود. موضوع سردخانهها از ضرورتهای اصلی تنظیم بازار است که پیگیری و برطرف خواهد شد. همچنین مشکلات مردم را منتقل خواهم کرد تا در سطح ملی مورد رسیدگی قرار گیرد.
مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی هم در این مراسم به وضعیت کشاورزی استان، گفت: با توجه به شرایط آبی موجود و مدیریت منابع آبی، نیاز است تا نمایندگان محترم مجلس همچنان در کنار کشاورزان و تولیدکنندگان عزیز قرار داشته و از حقوق این عزیزان دفاع کنند.
شهرام شفیعی افزود: جشنواره سیر امسال فرصتی برای همافزایی و بیان مشکلات کشاورزان و تولیدکنندگان در حضور مدیران و بستری برای برندسازی محصولات محلی است.
وی همچنین به فعالیتهای برندسازی سیر در تیمورلو اشاره کرد و افزود: این محصول از مناطق مختلف کشور به تیمورلو آورده میشود و برنامهریزیهایی برای صادرات و مصرف داخلی انجام شده است.
مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: سهم آذربایجان شرقی در کشت سیر حدود ۸۴۰ هکتار است و این استان در سیر تر و خشک رتبههای سوم و دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.
شفیعی همچنین افزود : شهرستان آذرشهر در تولید محصولات کشاورزی، مانند لپه و نخودچی، نقشی حیاتی دارد و نود و هشت درصد لپه کشور در این شهرستان تولید میشود.
وی درباره تأسیس شهرک سیر نیز گفت: در راستای تسهیل فعالیتها، مراحل اداری لازم در حال پیگیری است.
مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد که تا یکشنبه آینده نامه مربوط به تأسیس این شهرک ارسال شود و مشکلات محیط زیستی نیز طبق آخرین اعلام اداره کل محیط زیست برطرف شده است.
شفیعی بر این نکته تأکید کرد که اگر شهرک سیر به بهرهبرداری برسد، این فرصت خوبی برای تولیدکنندگان و فرآوری سیر فراهم میکند.
وی با ارائه پیشنهادی به فرماندار آذرشهر گفت: اگر زمینی در کنار این شهرک وجود داشته باشد، برای توسعه این طرح تا ۱۰۰ هکتار زمین در اختیار گذاشته شود.
مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: با داشتن ده مجموعه فرآوری و ۱۵ مجموعه سنتی در این حوزه، میتوانیم پشتیبانی لازم را به تولیدکنندگان داشته باشیم.