قطار آبان راه افتاد؛ آغاز عرضه بلیتهای رجا از ساعت ۸:۳۰ صبح امروز
شرکت حمل و نقل ریلی رجا اعلام کرد: فروش بلیت قطارهای این شرکت برای بازه زمانی اول تا ۳۰ آبان، از ساعت ۸:۳۰ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، براساس اعلام رجا، عرضه بلیتها در گام نخست و از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح امروز، بهصورت انحصاری از طریق سایت این شرکت و دیگر سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت انجام می شود.
در ادامه این فرایند، فروش حضوری بلیتهای مربوط به بازه زمانی آبان از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ امروز، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری آغاز میشود.
از ساعت ۱۴ امروز به بعد، عرضه بلیتهای باقیمانده این دوره بهصورت همزمان و از طریق کانالهای حضوری و غیر حضوری (آنلاین) ادامه خواهد یافت.
هموطنان گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برنامه حرکت قطارهای رجا، بهای بلیت و … میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه ارتباط با مشتریان شرکت رجا به شماره ۱۵۳۹ تماس حاصل کرده یا به پایگاه اینترنتی این شرکت به نشانی www.raja.ir
مراجعه کنند.