شرکت حمل و نقل ریلی رجا اعلام کرد: فروش بلیت قطار‌های این شرکت برای بازه زمانی اول تا ۳۰ آبان، از ساعت ۸:۳۰ آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، براساس اعلام رجا، عرضه بلیت‌ها در گام نخست و از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح امروز، به‌صورت انحصاری از طریق سایت این شرکت و دیگر سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت انجام می شود.

در ادامه این فرایند، فروش حضوری بلیت‌های مربوط به بازه زمانی آبان از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ امروز، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری آغاز می‌شود.

از ساعت ۱۴ امروز به بعد، عرضه بلیت‌های باقی‌مانده این دوره به‌صورت همزمان و از طریق کانال‌های حضوری و غیر حضوری (آنلاین) ادامه خواهد یافت.