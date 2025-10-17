به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال تهران در هفته هفتم لیگ برتر مس رفسنجان را با یک گل شکست داد.

پیمان صاحب جمعی، مربی مس رفسنجان در نشست خبری پس از بازی گفت: این برد را به استقلال تبریک می‌گویم. در روزی که چند بازیکن ما روی فرم نبودند باختیم. نیمه دو بهتر از استقلال بودیم. موقعیت داشتیم و استفاده نکردیم. متاسفانه روی تاکتیکی که کار شده بود گل خوردیم. متاسفانه بازیکنان تمرکز نداشتند و دروازه‌بان گل بدی خورد. در نیمه دوم تیم برتر میدان بودیم. تیم استقلال در نیمه دوم به فکر ضد حمله بود. تعادل در دفاع را به خوبی انجام دادیم.

وی افزود: موقعیت چندانی به استقلال ندادیم. تاکنون ندیده بودم، استقلال این مقدار وقت کشی کند. اعتقاد دارم وقت اضافه نیمه دوم خیلی کم بود. امیدوارم بازیکنان از این بازی درس گرفته باشند. تمرکزمان روی بازی هفته آینده است. از نظر فنی روند روبه رشدی داشتیم. رفته رفته تیم بهتر شده و در نیم فصل با تقویت تیم به رتبه تک رقمی مدنظر خواهیم رسید.

صاحب جمعی در ادامه بیان کرد: به هیچ کدام از بازیکنان اجازه نمی‌دهیم برای تعویض ناراحت شوند. سامان نریمان جهان در پست غیر تخصصی بازی کرد و ناراحتی او برای توان نداشتن برای حمله بود و فشار زیادی به او آمده بود. مطمئن باشید هیچ کدام از بازیکنان ما از تعویض ناراحت نمی‌شوند. اردوی کیش خوب بوده و بازیکنان پیشرفت کردند. در این اردو روی جزئیات تمرکز کردیم و خیلی راضی بودیم.