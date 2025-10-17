پخش زنده
احمد امینزاده نامش را یک بار دیگر بهعنوان قویترین توانیاب دنیا ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد امینزاده، ملیپوش خوزستانی تیم پاراوزنهبرداری ایران، روز جمعه ۲۵ مهر در رقابتهای جهانی مصر، بار دیگر قدرت خود را به رخ کشید و با ثبت رکورد ۲۶۰ کیلوگرم در دسته ۱۰۷+ کیلوگرم، مدال طلای این دوره را از آن خود کرد.
این ورزشکار خوزستانی که پیشتر در پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس با رکورد ۲۶۳ کیلوگرم به قهرمانی رسیده بود، این بار نیز با اقتدار روی تخته رفت و نشان داد که همچنان عنوان «قویترین توانیاب جهان» برازنده اوست.
وی پس از ثبت رکورد طلایی خود، برای شکستن مرزهای جدید به وزنه ۲۷۰ کیلوگرمی حمله کرد، اما موفق به مهار آن نشد.
این افتخارآفرینی در حالی رقم خورد که ورزشکار خوزستانی با انگیزهای مضاعف و تمریناتی مستمر، بار دیگر نام ایران را در صدر جدول جهانی پاراوزنهبرداری ثبت کرد.