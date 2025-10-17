به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، محرم نویدکیا سرمربی سپاهان امشب جمعه ۲۵ مهر در نشست خبری پس از بازی با استقلال خوزستان اظهار کرد: شهر آبادان را واقعا دوست دارم و خوشحالم این جا هستم. از هواداران تیمم واقعا بابت همراهی و حمایتشان از دقیقه اول تا پایان بازی تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: اگر سه امتیاز کسب شده از استقلال خوزستان را محاسبه کنیم، واقعیت جدول این بود که با صدرنشین لیگ بازی داشتیم. سعی کردیم بازی خوبی انجام دهیم و کنترل بازی را به دست گرفتیم. کیفیت خوبی داشتیم و موقعیت‌های خیلی خوبی خلق کردیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: در نیمه دوم می‌توانستیم گل‌های بیشتری بزنیم. سعی کردیم کمترین موقعیت را به حریف بدهیم و به جز ۱۰ دقیقه شروع نیمه دوم که کمی سردرگم بودیم و بازی در اختیار حریف بود، در باقی دقایق بازی منطقی ظاهر شدیم و لیاقت برد را داشتیم.

او خاطرنشان کرد: مثل بازی‌های گذشته از نظر کیفی بازی خوبی انجام دادیم ولی در بازی‌های قبلی نتوانستیم خیلی خوب نتیجه بگیریم. اما اگر به خاطر اینکه چند امتیازی عقب هستیم احساساتی نشویم فکر می‌کنم کم کم بتوانیم به شرایط برگردیم. زمانی که تیم دوازدهم جدول بودیم با تیم صدرنشین فقط ۳ امتیاز اختلاف داشتیم. به نظر من این موضوع هم لیگ رو جذاب می‌کند و هم علامت سوال‌های زیادی به وجود می‌آورد که اکنون جای بحث آن نیست.