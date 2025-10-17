پخش زنده
در حالی که از آغاز فرایند پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۱۳ هزار نفر در سامانه پنجره واحد سازمان نام نویسی کردهاند، اولویتهای جدید یعنی دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا پایان آذر ماه ۸۶ نیز میتوانند از ساعت ۱۰ صبح ۲۶ مهر ماه علاوه بر سایر اولویتهای اعلام قبلی نام نویسی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ نام نویسی از متقاضیان تشرف به حج تمتع از ۲۰ مهر در سراسر کشور آغاز شده و روند نام نویسی از اولویتها، بر اساس اطلاعیه سازمان در حال انجام است.
معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت در این باره توضیح داد:در روزهای اخیر مرحله بیش از ۱۳۰۰۰ نفر که همگی از دارندگان اسناد ثبت نامی قبل از آبان ماه بودهاند در سامانه نام نویسی کردهاند.
اکبر رضایی افزود: از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲۶مهرماه نیز اولویتهای جدید یعنی دارندگان اسناد ثبت نامی تا پایان آذر ماه ۸۶ می توانند به سامانه my.haj.ir مراجعه و نام نویسی را قطعی کنند.
رضایی تاکید کرد: متقاضیان باید پس از ورود به سامانه همه اطلاعات خود را بروزرسانی و سپس مبلغ علی الحساب را واریز کنند که پیش ثبت نام آنها نهایی شود. در مرحله ثبت نام قطعی نیز صرفا افرادی میتوانند کاروان انتخاب کنند که پیش ثبت نام آنها قطعی شده باشد. کسانی که در ده روز اول اقدام به پیش ثبت نام کرده باشند در انتخاب کاروان در اولویت هستند.
زمانبندی ثبت نام از اولویتها طبق اطلاعیه پیش ثبت نام به شرح زیر میباشد؛ همه دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ از ساعت ۱۰صبح یکشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
+ دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع
تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۸/۳۰ از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
+ دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع
تا تاریخ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۶