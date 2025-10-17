پخش زنده
معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه گفت: دو روز گذشته در اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها بیش از ۱۲۱ کشور عضو این جنبش تاکید کردند که قطعنامه ۲۲۳۱ در 26 مهر، پایان می یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه فردا با پایان یافتن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ از منظر حقوقی در ارتباط با آژانس و در حوزه تحریمها چه تحولی رخ خواهد داد؟ گفت: ما ظرف چند روز گذشته یک تحرک دیپلماتیک گستردهای را به کار گرفتیم، از آن جایی که فردا ۱۸ اکتبر و پایان قطعنامه ۲۲۳۱ است که باید این قطعنامه خاتمه پیدا کند، تلاش کردیم با توجه به ریاکاری و دورویی کشورهای غربی و آمریکا مبنی بر اینکه اسنپ بک را فعال کردند، ما طیف وسیعی از کشورها را همراه با تفسیر حقوقی خودمان کنیم.
وی افزود: دو روز گذشته در اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عدم تعهد بیش از ۱۲۱ کشور عضو عدم تعهد تاکید کردند که قطعنامه ۲۲۳۱ باید فردا که روز پایانی است، خاتمه پیدا کند.
غریب آبادی ادامه داد: این موضوع بسیار مهم است و ۱۲۱ کشور دنیا با این تفسیر ما همراه هستند، از سوی دیگر دیروز هم ۲۱ کشور عضو گروه دوستان منشور ملل متحد در نیویورک بیانیهای را صادر کردند و این نکته را اعلام کردند که قطعنامه ۲۲۳۱ فردا خاتمه پیدا میکند و تحریمهایی که به ناحق و غیر حقوقی برگشته اند، کشورها الزامی ندارند این تحریمها را اجرا کنند.
معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه گفت: نکته کلیدی این است که تحریمهایی که ادعا میکنند کشورهای غربی و آمریکا از طریق مکانیسم اسنپ بک برگرداندهاند، اینها جایگاه حقوقی ندارد و کشورهای عضو سازمان ملل نباید این تحریمها را اجرا کنند.
وی افزود: وزارت خارجه روسیه هم امروز بیانیه بسیار مهمی را داد و در اقدامی دیگری فردا سه کشور ایران، چین و روسیه هم نامهای را به صورت مشترک به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت خواهیم داد و این موضوع را برجسته خواهیم کرد که قطعنامه خاتمه پیدا کرده است و کشورها تعهدی به این قطعنامههای خاتمه یافته تحریمی شورای امنیت ندارند.
غریب آبادی تصریح کرد: ما به تلاشهای خودمان ادامه خواهیم داد که در این تفسیر متفاوت حقوقی که متاسفانه برخی از کشورهای غربی با آن همراه هستند، بتوانیم طیف وسیعی از کشورها را همراه خودمان کنیم و این تحریمها که خاتمه پیدا کردند از منظر حقوقی اینها نباید اجرا شوند و طبیعتا این هم وضعیت ما است و طیف وسیعی از کشورها در این زمینه هم از ما حمایت میکنند.
معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه گفت: وضعیت موضوع ما در آژانس هم یک تغییراتی پیدا خواهد کرد، مدیرکل آژانس پیش از این هر سه ماه یک بار گزارشی هم در مورد اجرای برجام و تعهدات برجامی ایران ارائه میکرد تا همین نشست گذشته، طبیعتاً با توجه به این که این قطعنامه از فردا خاتمه پیدا میکند و این گزارش هم طبیعتاً منتشر نخواهد شد و مدیرکل آژانس هیچ الزام و تعهدی ندارد که موضوع برجام و ارائه گزارشی در مورد اجرای تعهدات ایران تحت برجام در دستور کار شورای حکام و آژانس نگه دارد.