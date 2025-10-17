به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی تارتار ۲۵ مهر پس از پیروزی تیمش مقابل چادرملو اردکان در نشست خبری اظهار کرد: به نظر من بازی بسیار زیبا بود، به‌ویژه از جانب تیم ما. ضمن اینکه دو گل زدیم، موقعیت‌های دیگری هم داشتیم و خیلی خوب و با برنامه کار کردیم. تیم حریف هم منسجم بود، اما با توجه به اینکه گل زودهنگامی دریافت کردند، مجبور شدند جلوتر بیایند و توانستیم گل دوم را بزنیم. در نهایت با کمک دروازه‌بان‌مان، فرزین گروسیان، بازی را حفظ کردیم و او پنالتی را گرفت و نگذاشت کار برای ما سخت شود.

او افزود: این پنالتی جای بحث و بررسی دارد. خیلی سخت‌گیرانه بود. بازیکن ما سر را زده و در ادامه دستش برخورد داشته. اگر در دنیا بخواهند این صحنه‌ها را پنالتی بگیرند، تلاش کار دفاعی فایده نخواهد داشت. نباید خیلی راحت شانس گل به تیم حریف بدهند. در مجموع تیم داوری خوب بود و برای آنها آرزوی توفیق دارم.

تارتار همچنین به شایستگی بازیکنانش اشاره کرد و گفت: بازیکنانم با تمام وجود بازی کردند و کار من را سخت کردند برای انتخاب ۱۱ بازیکن ابتدایی و امیدوارم کادر فنی تیم ملی بازیکنان من را ببینند. آنها این لیاقت را دارند که در تیم ملی هم مثمرثمر باشند. از هواداران‌مان تشکر می‌کنم که ۹۰ دقیقه تیم ما را تشویق کردند.

وی درباره اینکه امروز گل گهر با دو مهاجم بازی کرد و دنبال برد بود، گفت: ما مقابل پرسپولیس هم با دو مهاجم بازی را شروع کردیم. هدفی که من برای تیم ترسیم کردم هدفی بزرگ است و بچه‌های ما توانایی هر کاری را دارند و انتظارم از این بازیکنان بالاست.