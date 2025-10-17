به پیشنهاد استاندار آذربایجان شرقی و با حکم وزیر کشور علی جهانی در سمت خود به عنوان فرماندار شهرستان سراب ابقا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،به پیشنهاد استاندار آذربایجان شرقی و با حکم وزیر کشور علی جهانی به مدت ۴ سال دیگر در سمت خود به عنوان فرماندار شهرستان سراب ابقا شد.

در متن حکم اسکندر مومنی وزیر کشور آمده بنا به پیشنهاد استاندار محترم آذربایجان شرقی به سمت فرماندار سراب منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب، در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و پیروی از منویات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی موفق و موید باشید.

گفتنی است علی جهانی در ۹ مهرماه سال ۱۴۰۱ به سمت فرماندار سراب منصوب شده است.