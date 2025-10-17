سانحه رانندگی در محور نوردوز - خداآفرین
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از وقوع سانحه رانندگی در محور نوردوز - خداآفرین با ۲ کشته و ۸ مصدوم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،وحید شادینیا گفت:حادثه رانندگی در نزدیکی پاسگاه صداقت محور نوردوز- خداآفرین بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری MVM با یک دستگاه پژو ۴۰۵ رخ داد.
وی افزود: بلافاصله پس از گزارش حادثه پنج دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به همراه نیروهای آتشنشانی نوردوز به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد:در این حادثه متاسفانه دو نفر در صحنه جان باختند و هشت نفر دیگر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، توسط نیروهای امدادی به بیمارستان دکتر ساجدی منتقل شدند.
وی از همکاری نیروهای مرزبانی، پلیس راه، آتشنشانی منطقه آزاد، اورژانس ۱۱۵ و هلال احمر در عملیات امدادرسانی این حادثه خبر داد.