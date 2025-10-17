به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، هفته هشتم مسابقات لیگ کاراته بانوان جزیره کیش با رقابت های کاراته‌کا‌های کیش در دیدار‌های پرهیجان و نزدیک برگزار شد.

تیم های برق‌آسا، پرشین، استخر هتل پارمیس و تیم دختران خلیج فارس توانستند در مقابل تیمهای طوفان، آذرخش، ستارگان و پیشتازان به برتری برسند.

رقابت‌های لیگ کاراته بانوان کیش با هدف ارتقای فنی ورزشکاران، توسعه فعالیت‌های بانوان در رشته‌های رزمی و ایجاد فضای رقابتی سالم در حال پیگیری است.