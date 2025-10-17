پخش زنده
امروز: -
مسابقات لیگ اسکواش بانوان با حضور ۶ تیم در کیش آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این رقابتها با هدف ارتقای سطح فنی بانوان ورزشکار و توسعه فعالیتهای رشته اسکواش در کیش آغاز شد.
تیم تیز ران در دیدار نخست، با عملکردی درخشان ۳ بر ۰ تیم فنام را شکست داد.
تیم تلهکیش در دیداری نزدیک و پر هیجان با نتیجه ۲ بر ۱ تیم استودیو زر زر را شکست داد.
تیم سرما کالا در سومین دیدار هفته اول با نتیجه ۳ بر ۰ تیم چهار شگفتانگیز را مغلوب کرد تا رقابتهای این هفته با نمایشهای بانوان اسکواشباز کیش به پایان برسد.
این مسابقات با هدف ارتقای مشارکت بانوان در ورزشهای حرفهای، ایجاد انگیزه در بین استعدادهای جوان و گسترش فرهنگ ورزش در کیش برگزار شد.