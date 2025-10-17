به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ابراهیم مرادی، افزود: سل، بیماری کاملاً قابل درمان است و تمرکز اصلی باید بر شناسایی به‌موقع و پوشش کامل مراحل درمان بیمار باشد.

او افزود: براساس آمار هر ۴ ثانیه ۱ نفر به بیماری سل مبتلا می‌شود و هر ۱۰ ثانیه ۱ مرگ ناشی از سل در جهان رخ می‌دهد.

مرادی خاطرنشان کرد: سالانه ۵۰ میلیون نفر در دنیا به عفونت سل مقاوم به درمان مبتلا می‌شوند و براساس همین عامل، تکمیل دوره درمان بیماری سل ضروری است تا از بازگشت بیماری یا ایجاد مقاومت دارویی جلوگیری شود.

کارشناس واحد مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت کیش، بر نقش محوری کادر بهداشتی در کنترل بیماری سل تأکید کرد و گفت: یکی از وظایف مهمی که به پزشکان و مراقبان سلامت توصیه شده، غربالگری فعال جمعیت تحت پوشش است.

ابراهیم مرادی گفت: پزشکان نقش کلیدی در تشخیص علائم و شناسایی بیماران دارند و کلید تشخیص بیماری سل نیز سرفه بیش از دو هفته است.

او گفت: پزشکان و کارشناسان بهداشت موظف هستند با حساسیت بالا، حداقل سه در هزار نفر از جمعیت را غربالگری کنند تا موارد پنهان بیماری شناسایی شود و بلافاصله تحت پوشش درمان رایگان قرار گیرند.

مرادی گفت: تشخیص و درمان بیماری سل در مراکز بهداشتی درمانی رایگان است و با اقدامات پیشگیرانه و درمان‌های به‌موقع، می‌توانیم به هدف جهانی حذف بیماری سل دست پیدا کنیم.