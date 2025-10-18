معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش مردم آذرشهر در برندسازی سیر در سطح ملی و جهانی گفت: آذرشهر و تیمورلو نه‌ تنها تامین‌کنندگان امنیت غذایی کشورند بلکه با ایثار، تلاش و عشق به سرزمین الگویی از کشاورزی مقاوم و اقتصادی پویا ارائه داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمدرضا طلایی در جشنواره سیر تیمورلو با تاکید بر جایگاه کشاورزی در آذربایجان شرقی گفت: این استان هرچند صنعتی خوانده می‌شود اما ریشه و پایه صنعتش نیز کشاورزی است. هیچ‌کس نتوانسته همچون مردم تیمورلو محصولی را این‌ چنین برندسازی کند و این خود شاهکاری مردمی است. شما تامین‌کنندگان امنیت غذایی کشور هستید و حتی در دفاع مقدس ۱۲ روزه سربلند شدید.

وی با اشاره به رشد اقتصادی منطقه افزود: سال گذشته صادرات سیر ۳۵ درصد افزایش و واردات ۲۵ درصد کاهش یافت. با وجود خشکسالی‌ها و کم‌بارانی نتایج بسیار خوبی در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته ثبت شد. یکی از چالش‌های جدی سال قبل موضوع سیب صنعتی بود که خوشبختانه امسال حل شده و به ارزآوری منجر شده است.

وی با اشاره به طرح ایجاد شهرک سیر گفت: این اقدام ارزشمند موجب کاهش هزینه‌ها و توسعه اقتصادی می‌شود. دولت بخشی از اعتبارات تنظیم بازار را اختصاص داده و صنایع فرآوری نیز در این مسیر همراه خواهند بود. موضوع سردخانه‌ها از ضرورت‌های اصلی تنظیم بازار است که پیگیری و برطرف خواهد شد. همچنین مشکلات مردم را منتقل خواهم کرد تا در سطح ملی مورد رسیدگی قرار گیرد.

شهرام شفیعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت:با وجود چالش‌های منابع آبی، کشاورزان استان همچنان پرتوان فعالیت می‌کنند. جشنواره سیر فرصتی برای هم‌افزایی، بیان مشکلات و ارتباط مستقیم کشاورزان با مسئولان است. ۸۴۰ هکتار از زمین‌های آذربایجان شرقی زیر کشت سیر است و استان رتبه سوم کشور را دارد. محصولات آذرشهر همچون لپه، نخودچی، سیر و خشکبار دارای شهرت ملی و جهانی‌اند و افتتاح شهرک سیر می‌تواند گامی موثر در توسعه اقتصادی منطقه باشد.

رضا رحمت‌اللهی فرماندار آذرشهر نیز ضمن قدردانی از تلاش کشاورزان گفت: آذرشهر تنها یک نقطه جغرافیایی نیست بلکه تقاطع موقعیت‌های ژئوپولیتیک و اقتصادی است. مردم این منطقه با تلاش خود سفره‌های کشور را رنگین کرده‌اند. اقتصاد آذرشهر متکی بر بخش‌های گوناگون از جمله صنایع غذایی، آجیل، شهرک سلیمی با بیش از ۸۰۰ واحد فعال و به‌ ویژه تولید سیر است. سیر تیمورلو به‌عنوان سرمایه‌ای ملی در چالش با کم‌آبی دریاچه ارومیه به الگویی از کشاورزی سازگار با محیط‌زیست تبدیل شده و توانسته نگاه داخلی و خارجی را جلب کند. هدف ما ایجاد زیرساخت‌ها و تبدیل این منطقه به الگوی رشد اقتصادی پایدار ملی است.

گفتنی است جشنواره سیر تیمورلو با حضور مسئولان استانی و ملی در شهرستان آذرشهر برگزار شد و در پایان این مراسم از گواهینامه ثبت جشنواره سیر تیمورلو در تقویم رویدادهای گردشگری کشور رونمایی شد.