هفته ششم فوتبال لیگ امارات
تساوی اتحاد کلبا و شباب الاهلی با حضور لژیونرهای ایرانی
تیمهای اتحاد کلبا و شباب الاهلی در هفته ششم لیگ برتر امارات با حضور لژیونرهای ایرانی خود به نتیجه مساوی رضایت دادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیمهای اتحاد کلبا و شباب الاهلی که لژیونرهای ایرانی در اختیار دارند، جمعه شب در هفته ششم لیگ برتر فوتبال امارات رو در روی هم قرار گرفتند.
در این دیدار، تلاش اتحاد کلبا و شباب الاهلی در پایان ۹۰ دقیقه نتیجهای در برنداشت تا در نهایت دو تیم به تساوی بدون گل بسنده کنند.
اتحاد کلبا با اخراج ریواس در دقیقه ۸۴ و در دقایق پایانی ۱۰ نفره به بازی ادامه داد.
در ترکیب اتحاد کلبا، سامان قدوس و احمد نوراللهی از ابتدا در ترکیب این تیم به میدان رفتند و در دقیقه ۸۶ تعویض شدند. شهریار مغانلو هم ۹۰ دقیقه به صورت کامل در این دیدار بازی کرد.
در ترکیب شباب الاهلی سردار آزمون به دلیل مصدومیت غایب بود و سعید عزتاللهی از دقیقه ۶۷ وارد زمین شد.
اتحاد کلبا و شباب الاهلی با این تساوی ۱۱ امتیازی شدند و به دلیل تفاضل گل به ترتیب در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.