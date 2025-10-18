تیم‌های اتحاد کلبا و شباب الاهلی در هفته ششم لیگ برتر امارات با حضور لژیونر‌های ایرانی خود به نتیجه مساوی رضایت دادند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم‌های اتحاد کلبا و شباب الاهلی که لژیونر‌های ایرانی در اختیار دارند، جمعه شب در هفته ششم لیگ برتر فوتبال امارات رو در روی هم قرار گرفتند.

در این دیدار، تلاش اتحاد کلبا و شباب الاهلی در پایان ۹۰ دقیقه نتیجه‌ای در برنداشت تا در نهایت دو تیم به تساوی بدون گل بسنده کنند.

اتحاد کلبا با اخراج ریواس در دقیقه ۸۴ و در دقایق پایانی ۱۰ نفره به بازی ادامه داد.

در ترکیب اتحاد کلبا، سامان قدوس و احمد نوراللهی از ابتدا در ترکیب این تیم به میدان رفتند و در دقیقه ۸۶ تعویض شدند. شهریار مغانلو هم ۹۰ دقیقه به صورت کامل در این دیدار بازی کرد.

در ترکیب شباب الاهلی سردار آزمون به دلیل مصدومیت غایب بود و سعید عزت‌اللهی از دقیقه ۶۷ وارد زمین شد.

اتحاد کلبا و شباب الاهلی با این تساوی ۱۱ امتیازی شدند و به دلیل تفاضل گل به ترتیب در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.