مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: تا پایان سال ۱۴۰۵، میزان جمع آوری گاز‌های مشعل پارس جنوبی را به ۷ میلیون متر مکعب در روز خواهیم رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمدرضا جولایی در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ سیما درباره میزان تولید و جمع آوری گاز‌های مشعل در پارس جنوبی افزود: از سال ۱۳۹۸ شرکت ملی گاز در صدد این برآمد که میزانی از گاز‌های مشعل را در پارس جنوبی که بزرگترین پالایشگاه گازی کشور است تا حدود زیادی کاهش دهد برای این موضوع دو طرح تعریف شد طرح های کوتاه مدت و بلند مدت.

وی ادامه داد: وظیفه طرح های کوتاه مدت این بود که تولید گاز مشعلی که در پالایشگاه داشت صورت می‌گرفت که بالغ بر ۱۰ میلیون متر مکعب در روز بود از ۱۰ به عدد ۶ میلیون متر مکعب در روز برسد که خوشبختانه این طرح ها تا الان بیش از ۹۹ درصد پیشرفت داشته‌اند و ما به عدد ۶ میلیون متر مکعب در روز در حال حاضر رسیده‌ایم یعنی ۴۰ درصد گاز‌های مشعل را توانسته‌ایم تا الان کاهش بدهیم.

آقای جولایی اضافه کرد: در طرح های بلند مدت که در واقع مربوط می‌شد به مزایده‌های گاز‌های مشعل، شرکت‌هایی انتخاب شدند از طریق مزایده و این شرکت‌ها باید از عدد ۶ ما را به عدد ۳ میلیون متر مکعب در روز برسانند ما تا الان حدود ۵۰ درصد پیشرفت داریم.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: شرکت‌ها کار خودشان را آغاز کرده‌اند و ما امیدواریم در سال ۱۴۰۵ بتوانیم این عدد ۶ را به عدد ۳ میلیون متر مکعب در روز برسانیم و این انتهای کار ما در پارس جنوبی است و این میزان فلری که باقی می‌ماند شرایط ایمنی و پالایشگاهی ما خواهد بود و به حداقل مقدار خودش خواهد رسید و ما حدود ۷۰ درصد گاز‌های مشعل را که حدود ۷ میلیون متر مکعب در روز است از پارس جنوبی جمع آوری خواهیم کرد.