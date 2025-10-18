پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس پلیس راهور لرستان گفت:محدودیت های ترافیکی بازی امروز خیبر با پرسپولیس تهران سه ساعت قبل از بازی در خرمآباد اجرا می شود.
سرهنگ کریم فاخری با بیان اينکه تردد بهسمت ورزشگاه تختی خرمآباد پیاده انجام می شود، افزود: از میدان عدالت به میدان پلیس و از میدان پلیس به ورزشگاه تختی خرم آباد امکان تردد خودرویی وجود ندارد.
بازی خیبر و پرسپولیس تهران،امروز ساعت۱۸:۱۵ دقیقه در ورزشگاه تختی خرم آباد برگزار می شود.