رئیس پلیس راهور لرستان گفت:محدودیت‌های ترافیکی بازی امروز خیبر و پرسپولیس سه ساعت قبل از بازی در خرم‌آباد اجرا می شود.

سرهنگ کریم فاخری با بیان اينکه تردد به‌سمت ورزشگاه تختی خرم‌آباد پیاده انجام می شود، افزود: از میدان عدالت به میدان پلیس و از میدان پلیس به ورزشگاه تختی خرم آباد امکان تردد خودرویی وجود ندارد.

بازی خیبر و پرسپولیس تهران،امروز ساعت۱۸:۱۵ دقیقه در ورزشگاه تختی خرم آباد برگزار می شود.