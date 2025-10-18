پخش زنده
کارشناس مسائل غرب آمریکا با اشاره به اینکه آتشبس فعلی در غزه صرفاً گام اول و سادهترین مرحله تبادل اسرا بود، گفت: ادامه این وضع در غزه محتمل نیست، زیرا اختلافات عمیق سیاسی و راهبردی میان طرفین، به ویژه در مورد خلع سلاح مقاومت و نحوه اداره غزه، همچنان پابرجاست و تاکنون حل نشده باقی مانده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقایان علیرضا کوهکن کارشناس مسائل آمریکا و سهیل کثیرینژاد کارشناس مسائل غرب آسیا با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، آخرین تحولات غرب آسیا و چشم انداز آتش بس در غزه را بررسی کردند و به پرسشها در این باره پاسخ دادند.
مجری: گفتگوی ویژه خبری امشب را با موضوع تحلیل تحولات منطقه غرب آسیا به ویژه چشم اندازها پس از آتش بس غزه تقدیم شما خواهیم کرد اگر پیگیر اخبار بوده باشید حماس با انتشار بیانیهای خواستار تکمیل فوری تشکیل کمیته حمایت اجتماعی برای اداره غزه و تکمیل عقب نشینی ارتش صهیونیستی از مواضع مورد توافق به عنوان بخشی از تدابیر پس از آتش بس شده و در مقابل وزیر امنیت رژیم صهیونیستی دستور ترسیم خطوط زرد در غزه را صادر کرده خطی که گفته میشود هر کسی از آن اگر عبور کند هدف گلوله مستقیم نظامیان اشغالگر قرار خواهد گرفت منابع خبری گزارش دادند که رژیم صهیونیستی چند آواره فلسطینی را در نوار غزه هدف قرار دادند و آتش بس را برای چندمین بار نقض کردهاند حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بدون اشاره به حملات اسرائیل به فلسطینیها و محکوم کردن آن مدعی شده که اگر حماس به کشتن مردم غزه ادامه بدهد در اصل این بخشی از توافق نبوده ما چارهای نخواهیم داشت جز اینکه وارد شویم و آنها را بکشیم به هر حال در برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب این تحولات را بررسی خواهیم کرد.
آقای کوهکن در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه موضوع خلع سلاح همچنان به عنوان یک چالش پس از آتش بس مطرح میشود و دو طرف رضایت نمیدهند به آن چیزی که از پیش تعیین شده بود، این نقطه سر به سر آتش بس در غزه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، گفت: واقعیت این است که آن چیزی که نهایتاً به صلح یا توافق صلح در مورد غزه منجر شد مجموعهای از عناصر و اتفاقات بود که پشت سر هم اتفاق افتاد و به یک جایی رسید که دو طرف یعنی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی و یا حتی میشود گفت سه طرف یعنی حماس به این نتیجه رسیدند که یک تغییر در شرایط داشته باشند این تغییر در شرایط به خاطر عجلهای که آمریکاییها داشتند و میخواستند از این مرحله به مرحله بعد منتقل شوند با نادیده گرفتن خیلی از موضوعاتی بود که سرش اختلاف اساسی وجود دارد ما یک نمونهاش را در همان بیانیههای حماس و مقاومت داریم میبینیم سلاحی که در طول دو سال جنگ جنایت و آن کشتار بیسابقه و بسیار وحشیگرانه با قدرت نظامی نتوانستند از مقاومت بگیرند کاملاً طبیعی است که با یک توافق سیاسی که جزئیاتش هم مشخص نیست نمیتوانند بگیرند و بخشی را هم در آن جلسه بسیار پرچالشی که ویتکاف آمد در کابینه اسرائیل قبل از توافق راجع به توافق صحبت کردن دیدیم که در درون رژیم صهیونیستی اختلافات به قدری جدی است که تیم حاکم راجع به این صحبت میکنند که اگر خواهد همینهایی که راجع به آن توافق کردهاند اتفاق بیفتد دولت سقوط خواهد کرد یک نمونه پررنگترش را به نظرم در آن سخنرانی که ترامپ در کنست داشت میشد دید که از صلح صحبت کرد از بعضی از طرفدارهای خودش تعریف کرد و آمد گفت که من از شما یک خواهشی کنم این نتانیاهو را عفو کنید یعنی نگفت این خلافکار نیست مشکل ندارد گفت که بالاخره اگر اینجا صلح اتفاق بیفتد به دادگاه و زندان میرود به خاطر کارهایی که کرده اگر میشود از این بگذرید بالاخره این به خاطر شماها جنایات بزرگی انجام داده البته جنایات به تعبیر من است و به همین دلایل موضوعی که انتظار برود تداوم داشته باشد نیست ما همین دیروز هم اتفاقا در دانشگاه یک جلسهای با اندیشمندان کشورهای منطقه داشتیم برای خود من خیلی جالب بود که از کشورهای مختلف اساتید خارجی در آن بودند، همین سوال را من مطرح کردم که تصور خودتان حالا جدا از تحلیلها این چقدر ادامه پیدا میکند تقریباً همه موافق بودند که احتمال تداوم برای این موضوع وجود ندارد دلیلش هم این است که اختلافات سیاسی راهبردی نه موضوعات تاکتیکی که بنشینند سر آن کنار آمد بین دو طرف باقی مانده که همه اینها به بعد از توافق منتقل شده و فعلاً به نظر میرسد دو طرف توافق کردند که آن گام اول که سادهترینش بود، یعنی حماس اسرای اسرائیلی را آزاد کند و رژیم صهیونیستی هم زندانیان در بند و بیگناه فلسطینی را آزاد کند این که سادهترین مرحله بود انجام شود ما همین بهانه گیریهایی که دارد اتفاق میافتد یعنی راجع به انتقال جنازهها که حماس میگوید به هر حال شما بمباران کردید زیر یک ساختمان از دستگاه میخواهد که درش بیاوریم او میگوید نه شما هنوز تحویل ندادید حالا راجع به زندهها صحبت نمیکنند باقیمانده جنازهها و از آن بهانه میگیرند، ما همین آماری که اعلام شد که در یک روز باز ۲۴ نفر فلسطینی در غزه کشته شدند اینها اعداد خیلی بزرگی است حالا درست است جنایات اسرائیلیها آنقدر زیاد بوده که میگویند کم شده ولی ۲۴ بیگناه کشته شدند عدد خیلی بزرگی است همه اینها نشان میدهد که فعلاً اگر چه به خاطر حفظ آن نمایش تبلیغاتی قابل توجه در مصر اسرائیل و آمریکا تلاش میکنند که حفظ ظاهر کنند، اما من فکر نمیکنم خیلی ما تداومی در این موضوع داشته باشیم.
کثیر نژاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا این آتش بس شکننده است و تداوم نخواهد داشت؟ گفت: دو نکته راجع به مذاکراتی که مخصوصاً آمریکا یک طرفش است منحصر به این مذاکرات نیست تقریباً آمریکا با هر کسی مذاکره میکند این روش را پی میگیرد وجود دارد یکی اینکه آمریکاییها معمولاً وقتی مذاکره میکنند یک حرفی را در مذاکره و اتاق مذاکره میزنند در رسانه یک طور دیگر بازی میکنند این باعث میشود که حالا چند دلیل دارد ولی شاید یکی از مهمترینهایش این باشد که توقعاتی را در جامعه دو طرف حالا چه در داخل غزه و چه در رژیم صهیونیستی توقعاتی را ایجاد میکند که افرادی که حالا آنجا بازیگر هستند سیاستمدارانی که باید آنجا بازی کنند آنها را تحت فشار قرار میدهند و شاید دیگر آن آزادی قبل را نداشته باشند باید خیلی زرنگ باشد کسی که مینشیند پای یک میز مذاکره که یک سرش آمریکاییها هستند و حواسش به این چیزها باشد نکته بعدی اینکه در خیلی از توافقها اینطور بوده مخصوصاً در این ادوار مذاکره حالا همشون هم به توافق نرسید اکثراً اینطور است که روی مرحله اول جزئیات خیلی زیاد مطرح میشود مراحل بعدی را تقریباً مسکوت میگذارند یعنی جزئیات دیگری مطرح نمیکنند و درخواستهای اصلی که حالا حماس دارد و یا طرف اسرائیلی دارد اینها معمولاً موکول میشود به دورهای بعدی مثلاً میگویند که این توافقی که الان میخواهیم برگزار کنیم در سه مرحله اجرا میشود مرحله اولش این است که مثلاً اینقدر اسیر این طرف اینقدر اسیر از این طرف آزاد شود بعد بنشینیم در فلان تاریخ گفتوگو کنیم تازه مرحله دومش است اینها همه یعنی ابهام یعنی من یک مرحله انجام بدهم استفاده تبلیغاتیاش را آمریکا میبرد تا حدودی رژیم صهیونیستی هم ببرد و بعد حالا معلوم نیست که چه اتفاقی بیفتد طبیعتاً در چنین توافقی میشود انتظار داشت که تمام چیزهایی که چه طرف فلسطینی و چه طرف اسرائیلی بخواهد آن اجرایی شود حتی الان در ترسیم مناطقی که اسرائیلیها کامل باید از آنجا عقب نشینی کنند اختلاف است یعنی اسرائیلیها در آن منطقهای که خط زرد اصطلاحاً ترسیم شده تا حدودی روی نقشه منطقه مشخصی است، اما روی زمین مشخص نیست بعد مرحله بعدی خط سبزی که باید در دوره بعدی از آنجا اسرائیل عقب نشینی کند اصلاً معلوم نیست یعنی یک چیز مبهمی روی نقشه کشیدند و روی زمین اصلاً معلوم نیست چه اتفاقی میافتد تا مرحله بعدیش که دیگر اصلاً خیلی ابهام بیشتر است عین این ماجرا در بحث ورود کمکهای بشردوستانه به غزه است یعنی تعداد دقیق تقسیم و تخصیص کالاهایی که باید وارد غزه شود اینها هنوز مشخص نیست ضمن اینکه آن کسانی که باید ورود این کالاها را مدیریت کنند اون هم خیلی در آن اختلاف نظر است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه این شرایط برای حماس قابل پیشبینی بود، چرا حاضر شد مهمترین کارتی که در دست داشت آن هم اسرای رژیم صهیونیستی را آزاد کند؟ ادامه داد: اصلاً در همه دورهای مذاکرات همینطور بود، اصلیترین نکتهای که برای این دور مذاکرات است که میشود گفت به سرانجام تقریباً نزدیک است باز نمیشود گفت که این دور به سرانجام رسید این است که نسبت به دورهای قبلی تضمینهای بهتری وجود دارد برای اینکه اجرایی شود باز این به این معنی نیست که جنگ به صورت کامل متوقف شود ما وقتی داریم میگوییم توافق آتش بس با صلح خیلی فرق میکند صرفاً بحث این است که آتش بسی اتفاق بیفتد رژیم اسرائیل وقتی میگوید آتش بس یعنی همین شرایطی که الان در لبنان وجود دارد یعنی حملاتی را هر از گاهی مثل دیشب انجام بدهد منتها نکتهای که وجود دارد این است که در این دور از مذاکرات تضمینهای بیشتر و بهتری وجود دارد نسبت به دورهای قبلی که آمریکاییها اصلاً حاضر به دادن تضمین نمیشدند.
کارشناس مسائل غرب آسیا در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه حسن این تضمینی که در پسش ترامپ و نتانیاهو تهدید می کنند که درهای جهنم را به روی شما باز میکنیم، این تضمین کجاست؟ افزود: تضمین مربوط به این میشود که این مرحله اول این دور به مرحله دوم وارد شود یعنی از مرحله اول که صرفاً حالا تبادل یک تعداد اسیر است و یک مقدار عقب نشینی مثلاً تا خط زرد به مرحله بعدی که تا حالا عقب نشینی تا خط سبز است.
وی ادامه داد: نکتهای که وجود دارد این است که این تضمینها نسبت به قبل، چون تضمینهای جدیتری است و آن مسیری که برای ورود به مرحله دوم است مسیر محکمتری است احتمال اینکه ادامه پیدا کند وجود دارد.
کثیری نژاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پیش بینی تان این است که تضمین میرسد به مرحله دوم؟ و آیا تضمینی اصلا وجود دارد؟ گفت: به نظر من خیلی خوشبینانه نیست، نسبت به دورههای قبلی تضمینهای بهتری است یک موقع که حالا من از زاویه نگاه خودم دارم نگاه میکنم قطعاً آمریکا و اسرائیل طرف قابل اعتمادی نیستند برای اینکه در این مذاکرات بخواهند به تعهداتشان عمل کنند ولی نسبت به تضمینهای قبلی شرایط شرایطی است که برای توافق مناسبتر است.
کارشناس مسائل غرب آسیا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تضمینها باعث شد که حماس ترغیب شود به اینکه برود به سمت آتش بس؟ تصریح کرد: بله، تضمین ها به این برسد که توافق قابلیت ورود به مرحله دوم را دارد.
در ادامه کوهکن درباره اینکه چقدر می توان این تضمین ها را جدی گرفت و به آن خوشبین بود که به مرحله بعدی وارد شود ابراز امیدواری کرد: به نظر من ورود به مرحله یعنی حداقل خود من اینطور فکر میکنم که جدای از تضمینها ورود به مرحله بعدی احتمالاً اتفاق میافتد یعنی ما فاصله بین مرحله اول و دوم آنقدر فاصله بزرگی نیست.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با چالشی که سر خلع سلاح و تحویل جنازه ها وجود دارد، آتش بس به مرحله دوم می رود؟ گفت: اونها دعواییهایی است که بعداً اتفاق میافتد نگاه کنید موضوع جنازهها موضوعی است که اتفاقاً حل و فصلش کمک امنیتی به اسرائیل هم میکند یعنی به هر حال اینها کجا نگهداری میشدند، چون نیاز به دستگاههایی برای حفاری است تیمهای ویژهای برای پیدا کردن هست اینها بعضی خلعهایی اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بوده.
کارشناس مسائل آمریکا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا حماس میآید اینطور دستش را باز میکند برای رژیم صهیونیستی که بدانند کجا نگهداری شده است، گفت: دیگر آن بعضی از این خیلی چیز پیچیدهای وضعیت نگهداری نبوده نکتهای که در نگهداری وجود داشته در مورد خیلی از اسرا پنهان ماندن جا است نه اینکه کجا بوده یعنی نگاه کنید من یک مثالی بزنم ذکر هم کنیم سالگرد شهادت شهید سنوار است دیگر، مدتها اینها دنبالش بودند کجا بود در یک ساختمان جنگی در طبقه دوم نه زیر زمین آن مسئله بحث حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی اطلاعات بوده.
کوهکن در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دانستن اینکه کجا نگهداری میشدند برای خود رژیم صهیونیستی هم میتواند دستاورد باشد؟ افزود: بالاخره پازلها را کامل میکند یعنی شما یک جدولی دارید آن یک سری نقطه خالی دارید منظورم این بود که اینکه ما وارد بخشی از مرحله دوم بشویم مثل اینکه مرز رفح باز شود امکانات بیشتری وارد شود صحبت شود راجع به آینده این خیلی دور از دسترس نیست نکات اختلاف اصلی سر این نیست که مرز کی باز میشود نگاه کنید بعضی از اینها چرا این توافق اتفاق افتاد رژیم و ایالات متحده به عنوان حامی اصلیاش به این نتیجه رسیدند که این دستور کاری که نتانیاهو دارد پیش میبرد و بعضی از آن دیگر به مرز دیوانگی رسیده که نقطه اوجش حمله به قطر بود و تهدید به اینکه ما به ترکیه حمله میکنیم که حالا ظاهرش شاید ساده باشد، اما یک سوال بسیار مهم ممکن است ترکیه خیلی محبوب نباشد برای اینکه بخواهند ازش دفاع کنند، اما وقتی شما خیلی جدی میآیید خطوط درگیری ترسیم میکنید با روسیه در اروپا و با موضوع ماده ۵ ناتو است که میگوید حمایت دسته جمعی از کشوری که مورد حمله قرار میگیرد و ترکیه بزرگترین ارتش اروپایی ناتو را دارد این سوال پیش آمد که فردا نتانیاهو به ترکیه حمله میکند ما چه کار کنیم اگر کنش انجام بدهیم اسرائیل را که نمیتوانیم هدف قرار بدهیم کنش انجام ندهیم در مقابل روسیه فردا میخواهیم چه کار کنیم یعنی کار به یک جایی رسید که ایالات متحده به این جمعبندی رسید که باید دوباره مثل روزهای اول مثل ۷ اکتبر مستقیماً دخالت کند و یک راه تنفسی برای رژیم صهیونیستی باز کند این راه تنفس در بعضی زمینههایش که سادهتر بود اصلاً شما چرا در واقع به این شکل آشکار آمدهاید گرسنگی حداکثری میدهید و میخواهید جمعیت را نابود کنید وقتی غزه را به آن شدت بمباران میکنید و خروج آنقدری که میخواهید اتفاق نمیافتد یعنی به هیچ زوری نمیتوان این مردم را جابجا کرد پس بهتر است بعضی چیزهایی که قطعاً روی زمین اتفاق میافتد به خاطر آن عملگرایی آمریکا کوتاه بیاید رژیم صهیونیستی در مقابلش هم بعضی امتیازات را بدهد یعنی رژیم به خاطر تظاهراتهای مستمر و گسترده خانواده زندانیان اسرائیلی در فلسطین که نظامیها هم بودند یعنی اینها زندانیان نظامی بودند به شدت تحت فشار بود این عامل فشار کم شود نوعی توافق مطرح شود ایالات متحده نگاه کنید بعضی از این تصاویر تصاویری است که شاید درکش برای اونهایی که فهمی از جامعه داخلی آمریکا ندارند کمی سخت باشد نماینده آمریکا را که رفت آمریکا برای جلسه آخر شورای امنیت نماینده ویژهاش را آقای رئیس جمهور فرستاد که برود آنجا رای وتو را اعلام کند از راه که داشت میرفت داخل سازمان ملل و بعد در مراسم بعدی که بیرون میآمد به شدت مردم عادی بهش حمله میکردند که تو یک جنایتکاری و خیلی از دیپلماتهای عادی حاضر به اینکه جلسه شورای امنیت جلسه خیلی مشهوری است و آرزوی خیلی از دیپلماتهای بین المللی است که آنجا بنشینند و عکس بیندازند آمریکاییها خیلیهایشان جلسه را نمیرفتند یعنی به زور باید شرکت میکردند برای اینکه آن خجالت و شرمندگی بین المللی را نمیخواستند داشته باشند همه اینها باعث شد که یک گام به جلو بروند و بعضی از چیزهایی که در گام دوم ازش صحبت میشود چیزهایی است که سر آن اختلاف اساسی وجود داشته باشد یا منفعت اساسی داشته باشد نیست اختلاف اساسی سر این است که غزه چطوری اداره شود اختلاف اساسی سر این است که در واقع حماس و یا به صورت کلی مقاومت چطوری خلع سلاح شود که قابل تایید باشد شما این نیروها را اگر پیدا میکردید در این دو سال میکشتید نتوانستید پیدا کنید، حالا چطور مطمئن باشید که این اسلحه دارد یا ندارد یا کنش نظامی میکند یا نمیکند و چطوری چتر امنیتی رژیم صهیونیستی آنجا مسلط شود که جلوی اقدامات مقاومت را بگیرد اینها موضوعاتی است که به نظر من اتفاقاً نه با مذاکره سیاسی به نتیجه نخواهد رسید که خود آن دیپلماتهایی که درباره این موضوع صحبت میکردند هم میدانستند به نتیجه نمیرسد میخواستند از این شرایطی که در آن وجود دارند یک گام جلوتر باشند.
کارشناس مسائل آمریکا درباره اینکه برخی تحلیل می کنند که رژیم صهیونیستی به دنبال بهانه تراشی است که مجدد جنگ را آغاز کند ادامه داد: من فکر میکنم که رژیم اصلاً نیاز به بهانه برای آغاز جنگ ندارد منتظر است تا بعضی از آن اتفاقاتی که میخواهد رخ بدهد تا ما باید آماده گام بعدی شویم یعنی در مورد لبنان که واضحترین موضوع توافق خیلی از این چالشهایی که در غزه داشت اصلاً ندارد مرزها مشخص هستند موضوع قطعنامه مربوط به سالها قبل است راجع به جزئیاتش کار شده قرار بود اتفاق بیفتد، ما الان تقریباً نزدیک به یک سال از موضوع توافق لبنان حالا کمتر دارد میگذرد که آن توافق اتفاق افتاد مگر انجام شده همین امروز که داریم صحبت میکنیم یکی از آن نکات جدی این است که هم در طرف لبنانی مقاومت و هم در طرف رژیم صهیونیستی دو طرف دارند آماده میشوند که احتمالاً به زودی ممکن است جنگ بعدی را خواهیم داشت و این آمادگی دو طرف برای الان هم نیست از چند روز یا یک ماه بعد از اینکه توافق شروع شد دو طرف داشتن آماده میشدند یعنی آمادگی دارند کسب میکنند که حالا کی شرایط مناسب برای درگیری بعدی باشد در مورد غزه هم همین اتفاق است یعنی کسی که فکر میکند آن سخنرانی آقای ترامپ در شرم الشیخ و اظهاراتی که داشت که من این جنگ را هم تمام کردم و این دیگر صلح ابدی است و رفاه و آسایش برای منطقه دارد کسی که اینطوری فکر کند واقعاً سیاست ایالات متحده و رژیم صهیونیستی و تحولات منطقه را بدیهیاتش را به نظرم متوجه نمیشود.
کثیری نژاد در ادامه درباره چالش های مهم بر سر آینده اداره غزه و سناریوهای محتمل در رابطه با آن هم گفت: من حالا دنباله آن سوال قبلی زاویه اسرائیلیاش هم یک نکتهای عرض کنم که وصل شود به این قضیه این هم باید حواسمان باشد که طرف اسرائیلی سال ۲۰۲۶ برگزاری انتخابات کنست را داریم یعنی یک فرصتی باید نتانیاهو داشته باشد برای بازسازی وجهه خودش، چون در تمام نظرسنجیهایی که در حداقل ۶ ماه اخیر دارد برگزار میشود این است که اگر با این شرایط انتخابات برگزار شود نتانیاهو و ائتلافی که میتواند درست کند زیر ۶۰ کرسی کسب خواهد کرد یعنی نمیتواند دولت تشکیل بدهد و دولت دست اپوزیسیون نتانیاهو میرود پس نتانیاهو شرایطش به گونهای است که یک محدودیت زمانی را هم جلوی خودش دارد میبیند و این را هم باید لحاظ کنیم این یک نکته و نکته بعدی اینکه در این مذاکره همان چیزی که عرض کردم در رسانهها حرفهایی که زده میشود اصلاً در این مذاکره بحث از خلع سلاح حماس وجود ندارد این حرفهایی است که بیرون زده میشود در رسانه زده میشود طرف فلسطینی هم اصلاً تمایلی به همچین بحثی ندارد طبیعی است که وقتی بحث صحبت از خلع سلاح حماس میشود اصلاً وارد بحث نمیشود آنجا فقط در مذاکرهای که میگویند از این دور به دور بعدی برویم بحث سر این است مثلاً ارتش اسرائیل کجا مستقر باشد فلسطینیها کجا تا چقدر اطراف مرز میشود رفت چقدر نمیشود رفت زمینهای کشاورزی بازسازی چگونه است چقدر کمکهای بشردوستانه وارد شود بحث سر این چیزها است و الا سر خلع سلاح حماس که صحبتی مطرح نمیشود روی همین حساب پس احتمال اینکه بخواهد با توافق به این جمعبندی برسد هم طرف اسرائیلی و آمریکایی و هم طرف فلسطینی به این جمعبندی برسند که جایگزین حماس مثلاً فلان هست این احتمالاً به نظر من وجود ندارد.
کارشناس مسائل غرب آسیا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اظهارات تهدیدآمیز ترامپ و نتانیاهو صرفاً رسانهای است در عمل اصلاً راجع به اینها صحبت نمیکنند؟ گفت: بحثی که در توافق نوشته شده باشد نیست بحثی است که میگوید الان در این مرحله ما میخواهیم این کارها را بکنیم یک امتیازاتی هم ممکن است بدهیم ولی افق بلند ما چیست مثلاً اینکه برای حماس یک جایگزین پیدا کنیم حالا این جایگزین چه شکلی باشد آمریکا یک چیزی میگوید در اسرائیل جناح راست مثلاً یک چیز میگوید جناح ملی مذهبیشان یک چیز میگوید هنوز سر اینها حرف است یعنی هیچ کدامشان در طرف خود دشمن هم به این جمعبندی نرسیدهاند که این مثلاً میشود راهکار ما چه برسد که در توافق با حماس به این جمعبندی برسند آن چیزی که بندهای توافق نشان میدهد بر سر این است که در این مراحل چه اتفاقی میافتد یعنی بر سر آینده غزه ما بحثی نداریم در توافق ولی خوب بله طرف فلسطینی هم گفته که ما سلاح مقاومت را هیچ وقت زمین نخواهیم گذاشت طرف آمریکایی هم میگوید که باید حماس تسلیم خواستههای ما شود و اسرائیلیها هم میگویند که ما میخواهیم حماس را خلع سلاح کنیم یا مثلاً کامل توان نظامیشان را بگیریم با این ادبیات که توان نظامی حماس را از بین ببریم حالا معنای دیگرش میشود خلع سلاح حماس حالا نه دقیقاً ولی تقریباً اینها بحثهایی است که کاربردهای دیگری دارد ولی در توافق این موضوعات مطرح نیست حالا سناریوها چه میتواند باشد یکی از سناریوهای مهم این است که درگیریهای داخلی در غزه باید افزایش پیدا کند یعنی مطلوب اسرائیلیها این است که در داخل یک سری گروههای کوچکی که با مقاومت همراه نبودهاند عمدتاً گروههای خلافکار هستند گروههایی هستند که گرایش تکفیری دارند بعضیهایشان اینها باید بروند به سمت اینکه آشوب درست کنند درغزه در این چند وقت اخیر این اتفاق میافتاد یعنی از سرقتهای کوچک کوچک گرفته تا برگزار کردن مثلاً تجمعات ۱۰ تا ۲۰ نفری تا تیراندازیها و درگیریهای کوچک محلی ر واقع حالا نمیشود اسمش را هم گذاشت نظامی درگیریهای محدود و این مطلوب اسرائیلیها است حالا چرا این درگیریها الان یک مقدار زیاد شده دلیل اصلیش این است که ورود کمکهای بشردوستانه زیاد شده الان تقریباً حالا کمتر و بیشتر حول و حوش ۶۰۰ کامیون از رفح وارد غزه میشود این گروههایی که عرض کردم ممر حیاتشان دزدیدن این کمکهای بشردوستانه است یعنی اینها گروههای کوچکی دارند.
