به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در نظر دارد در روز ۲۶ مهر ماه (روز تربیت بد نی و ورزش) تمامی اماکن ورزشی تحت پوشش خود را به صورت رایگان دراختیار عموم شهروندان قرار دهد.

این اقدام به منظور ترویج فرهنگ ورزش همگانی، نشاط اجتماعی و تشویق شهروندان به فعالیت‌های بدنی در گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش صورت می‌گیرد و به تمامی ادارات ورزش و جوانان حوزه‌ها و شهرستان‌ها ابلاغ شده تا زمینه بهره برداری رایگان از اماکن ورزشی خود را فراهم کنند.

در همین ارتباط از کلیه دستگا‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی و سازمان‌هایی که دارای ظرفیت و اماکن ورزشی در سطح تهران و شهرستان‌ها هستند، درخواست شده با همراهی در این اقدام فرهنگی- ورزشی، اماکن ورزشی خود را در روز ۲۶ مهر ماه به صورت رایگان دراختیار شهروندان قرار گیرد.