اماکن ورزشی رایگان به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش
تمامی اماکن ورزشی تحت پوشش اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ۲۶ مهر ماه رایگان است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در نظر دارد در روز ۲۶ مهر ماه (روز تربیت بد نی و ورزش) تمامی اماکن ورزشی تحت پوشش خود را به صورت رایگان دراختیار عموم شهروندان قرار دهد.
این اقدام به منظور ترویج فرهنگ ورزش همگانی، نشاط اجتماعی و تشویق شهروندان به فعالیتهای بدنی در گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش صورت میگیرد و به تمامی ادارات ورزش و جوانان حوزهها و شهرستانها ابلاغ شده تا زمینه بهره برداری رایگان از اماکن ورزشی خود را فراهم کنند.
در همین ارتباط از کلیه دستگاهای اجرایی، نهادهای عمومی و سازمانهایی که دارای ظرفیت و اماکن ورزشی در سطح تهران و شهرستانها هستند، درخواست شده با همراهی در این اقدام فرهنگی- ورزشی، اماکن ورزشی خود را در روز ۲۶ مهر ماه به صورت رایگان دراختیار شهروندان قرار گیرد.