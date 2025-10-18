پخش زنده
امروز: -
مدیرکل روابطعمومی رسانهملی در جریان برگزاری رویداد ملی «ایرانجان، فارس ایران» که از ۱۹ تا ۲۵ مهر در استان فارس برگزار شد، با سفر به شیراز با هنرمندان، برنامهسازان و همکارانش در صداوسیمای مرکز فارس دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رویداد ملی «ایرانجان» با هدف معرفی ظرفیتهای اقتصادی و علمی و همچنین بازنمایی جلوههای فرهنگی و هنری اقوام مختلف ایرانی هرماه به یک استان کشور میرود و بهمدت یک هفته تمام شبکههای ملی، استانی و برونمرزی به آن میپردازند.
طی روزهای گذشته نماهنگهای متنوع، اجرای موسیقیهای محلی، انعکاس آیینهای فرهنگی، تولید و پخش مستندهای تاریخی، پخش برنامههای زنده رادیویی و تلویزیونی از شبکههای سراسری از نقاط شاخص استان فارس را شاهد بودیم و ابنیه تاریخی استان، چون حافظیه، باغ ارم و سعدیه بهعنوان بستر اجرای زنده استفاده شدند.
حسین قرایی، مدیرکل روابطعمومی رسانه ملی نیز که در جریان برگزاری این رویداد به استان فارس سفر کرده بود، با هوشنگ طاهری درهشوری، هنرمند ایل قشقایی و خواننده آثار فاخر بومی، دیدار کرد و از او برای اجرای قطعه موسیقیای با مضمون وطن که در هفته «ایرانجان» پخش شد، قدردانی کرد. طاهری از چهرههای شناختهشده موسیقی محلی فارس است که اجرای او با زبان ترکی و فارسی، بخشی از هویت فرهنگی «ایرانجان» را در استان فارس شکل داده است.
همچنین مدیر کل روابطعمومی رسانهملی با اکبر صحرایی، نویسنده شناخته شده ادبیات دفاع مقدس، دیدار کرد. صحرایی اهل شیراز است و عمده آثار وی با محوریت مقاومت، فرهنگ محلی و حماسهنگاری منتشر شده است.
در ادامه این برنامهها، حسین قرایی با حضور در میان عوامل تولید و هنرمندان برنامههای رادیویی و تلویزیونی در فارس ضمن تقدیم پیام تشکر رئیس سازمان صداوسیما، از زحمات آنان در اجرای برنامههای ویژه هفته فارس در چارچوب «ایرانجان»، قدردانی کرد.