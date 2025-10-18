به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با مراسم پایانی پانزدهمین دوره جوایز ایسفا برگزیدگان ۹ رشته معرفی شدند.

تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم: رامین سلطانی برای فیلم متهم اظهار پشیمانی نکرد

دیپلم افتخار بهترین کارگردانی: مریم بختیاری برای فیلم دریا می‌آرامد

دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه: مهرداد جلالی برای فیلم انار

دیپلم افتخار بازیگری: شبنم دادخواه برای فیلم در چشمان یک عاشق

دیپلم افتخار بهترین فیلمبرداری: پویان آقابابایی برای فیلم سوناتی از زنان خوب

دیپلم افتخار بهترین تدوین: آرین عطارپور و رضا پردل برای فیلم در چشمان یک عاشق

دیپلم افتخار بهترین صدا: آرش نجفیان و زهره علی‌اکبری برای صدابرداری و صداگذاری فیلم میا

دیپلم افتخار بهترین صحنه - طراحی لباس: فراز مدیری برای طراحی صحنه فیلم سوناتی از زنان خوب

دیپلم افتخار بهترین موسیقی تالیفی: سعید دهقان برای موسیقی فیلم عنوان مجموعه: لاکپشت

پانزدهمین دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران (جوایز ایسفا) پس از هفت ماه داوری آثار در سه مرحله با شناخت برگزیدگان پایان یافت.