برگزیدگان پانزدهمین دوره جوایز ایسفا «آکادمی فیلم کوتاه ایران» معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با مراسم پایانی پانزدهمین دوره جوایز ایسفا برگزیدگان ۹ رشته معرفی شدند.
تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم: رامین سلطانی برای فیلم متهم اظهار پشیمانی نکرد
دیپلم افتخار بهترین کارگردانی: مریم بختیاری برای فیلم دریا میآرامد
دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه: مهرداد جلالی برای فیلم انار
دیپلم افتخار بازیگری: شبنم دادخواه برای فیلم در چشمان یک عاشق
دیپلم افتخار بهترین فیلمبرداری: پویان آقابابایی برای فیلم سوناتی از زنان خوب
دیپلم افتخار بهترین تدوین: آرین عطارپور و رضا پردل برای فیلم در چشمان یک عاشق
دیپلم افتخار بهترین صدا: آرش نجفیان و زهره علیاکبری برای صدابرداری و صداگذاری فیلم میا
دیپلم افتخار بهترین صحنه - طراحی لباس: فراز مدیری برای طراحی صحنه فیلم سوناتی از زنان خوب
دیپلم افتخار بهترین موسیقی تالیفی: سعید دهقان برای موسیقی فیلم عنوان مجموعه: لاکپشت
پانزدهمین دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران (جوایز ایسفا) پس از هفت ماه داوری آثار در سه مرحله با شناخت برگزیدگان پایان یافت.