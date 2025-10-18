به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکران جهانی فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی، روز گذشته در ۱۰ کشور اروپایی آغاز شد که با استقبال مخاطبان، تمام بلیت‌های سه روز نخست نمایش این اثر، به فروش رفت.

پخش فیلم سینمایی «مست عشق» را در اروپا کمپانی AF media group بر عهده دارد و به زودی همزمان با آغاز اکران این فیلم در کشور‌های روسیه، هندوستان و کشور‌های حوزه خلیج فارس در آمریکای شمالی نیز روی پرده خواهد رفت.

قرارداد اکران کشور‌های آمریکای شمالی با تضمین کف فروش یک میلیون دلاری منعقد شد.

این فیلم به زندگی و زمانه مولانا و شمس تبریزی می پردازد.

«مست عشق» به تهیه کنندگی مهران برومند و حسن علیزاده سال گذشته در ایران اکران شد و با جذب بیش از ۲ میلیون نفر مخاطب و فروش ۱۲۰ میلیارد تومانی عنوان پرفروش‌ترین فیلم غیر کمدی سال گذشته را کسب کرد.