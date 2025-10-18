پخش زنده
امروز: -
استاندار در مراسم تکریم استاد غلامرضا زحمتکش گفت: خوشنویسی، میراث معنوی و تمدنی ماست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی در مراسمي از غلامرضا زحمتکش، استاد نامدار خوشنويسي استان، تجليل شد.
بهمن نوری، استاندار در این آیین، با تأکید بر جایگاه ارزشمند این هنر در تاریخ و فرهنگ اسلامی گفت: میان صفای خط و صفای دل انسانها ارتباطی مستقیم و دوسویه وجود دارد؛ خوشنویسان با خلق آثار خود، روح، معنا و زیبایی را در قالب خط به تصویر میکشند و پیام معرفت و معنویت را به جامعه منتقل میکنند.
در این مراسم، چهرههای برجسته خوشنویسی از جمله استاد محمدتقی ابراهیمی، مؤسس انجمن خوشنویسان استان و استاد علیاکبر اسماعیلی قوچانی معروف به خطاط هفت قلم و کاتب قرآن اکبر، نیز حضور داشتند و از تلاشهای استاد زحمتکش در ترویج هنر خوشنویسی تجلیل شد.