تیمهای تبریز در رقابتهای پرس سینه استان آذربایجان شرقی، عنوان قهرمانی را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسابقات قهرمانی پرس سینه استان با حضور ۲۱۰ ورزشکار از ۱۴ شهرستان در چهار رده سنی به میزبانی مراغه برگزار شد.
نفرات برتر این رقابتها به مسابقات کشوری معرفی خواهند شد. در پایان این رقابتها و در رده بزرگسالان تیمهای تبریز، مراغه و بناب، مقامهای اول، دوم و سوم را کسب کردند.
در رقابتهای جوانان نیز تیمهای تبریز، مراغه و سهند تبریز به ترتیب اول تا سوم شدند.
در بخش نوجوانان، تیمهای مراغه، تبریز و سهند تبریزی به ترتیب به مقامهای اول، دوم و سوم دست یافتند.
این رقابتها در هفت وزن و در گرامیداشت هفته تربیت بدنی در سالن شهید کنعانی مراغه برگزار شد.