دروازه‌بان تیم فوتبال سپاهان به کمیته انضباطی این باشگاه احضار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سید حسین حسینی دروازه‌بان سپاهان که در بازی این تیم مقابل استقلال خوزستان در ترکیب اصلی قرار نگرفت و با چهره‌ای درهم نیمکت نشین بود که در پایان بازی و در مواجه با سوالات خبرنگاران مبنی بر حضور نداشتن در بین نفرات اصلی گفت باید این سوال از کادرفنی پرسیده شود.

پس از این دیدار برخی رسانه‌ها مدعی شدند وی همزمان با حضور روی نیمکت سپاهان بازی استقلال و مس رفسنجان را تماشا کرده است.

در همین حال احمد جمشیدیان، مدیر تیم فوتبال سپاهان با انتشار پیامی در فضای مجازی خبر داد که این دروازه‌بان جهت ادای پاره‌ای از توضیحات به کمیته انضباطی باشگاه سپاهان فراخوانده شده است.

محرم نویدکیا، سرمربی سپاهان، در این دیدار ترجیح داده بود باز هم از محمدرضا اخباری در ترکیب اصلی تیمش استفاده کند. تیم‌های فوتبال سپاهان و استقلال خوزستان در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۵ مهر به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۲ بر صفر به سود زرد پوشان به پایان رسید.